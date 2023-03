"Chabelo" tenía planes de hacer una gira

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 27 (EL UNIVERSAL).- Tras el fallecimiento de Xavier López "Chabelo" no ha pasado desapercibido el hecho de que el actor y comediante vivió con el deseo de volver a interpretar a su emblemático personaje, luego de que saliera del aire en 2015, o al menos eso es lo que han expresado algunos de sus seres queridos, como es el caso de José Alberto Aguilera, el locutor que estaba a cargo de comunicarse con "los cuates de la provincia", quien confió a la prensa que, antes de morir, el "amigo de todos los niños" tenía planeado realizar una gira de despedida.

El deceso del conductor ha causado conmoción nacional, pues "En familia con Chabelo", el programa de concursos donde daba vida a Chabelo se transmitió a lo largo de 48 años, formando parte de las mañanas de las niñas y los niños de un gran número de generaciones que crecieron, domingo a domingo, sintonizando el show infantil. Sin embargo, en 2015, Televisa canceló el proyecto, con motivos que, hasta la fecha, no han quedado del todo claro, aunque mucho se ha especulado acerca de que los patrocinadores que pagaban para que sus productos fueran anunciados, comenzaron a trabajar de forma distinta.

¿Chabelo quería volver a la televisión?

Chabelo estuvo al aire con "Familia en Chabelo" por 48 años, hasta el 2015, año en que estuvo al aire por última vez.

Por ello, luego de que "En familia" emitiera su último programa, don Xavier decidió dedicar sus días a la vida familiar, en compañía de su esposa Teresita Miranda, sus tres hijos; Oscar, Xavier y Juan Gabriel, así como a sus seis nietos, sin embargo, nunca olvidó a Chabelo, el que expresaba que era un niño con un origen familiar peculiar, ya que siempre relataba que su padre era el "Tío" Gamboín y su madre era la televisión, y en la última entrevista que concedió a TV Azteca dejó abierta la posibilidad de volver a la televisión, con el personaje que lo convirtió en una de las figuras de la televisión más queridas.

"Quien sabe, todo se va dando poco a poco, ya tendrá usted noticias de lo que va a suceder con mi regreso", dijo a la reportera.

Ante esta respuesta, la reportera quiso ahondar más y le preguntó si su tentativo regreso a la pantalla chica sucedería pronto, a lo que el actor contestó con el hermetismo y discreción que siempre lo caracterizó: "No lo sé, eso pregúnteselo al de arriba, yo estoy esperando que él me dé órdenes a mí".

El señor Aguilera y Chabelo tenían planes juntos

Estas declaraciones, que dejaron entrever los deseos de Chabelo de volver a trabajar, fueron respaldadas por nada más y nada menos que el señor Aguilera, que acudió al funeral de Don Xavier, recordando que el actor atravesó un desazón cuando su programa fue cancelado, pues uno de sus más grandes anhelos era abandonar el foro donde se llevaba a cabo "En familia con Chabelo" hasta el último de sus días.

Además, el señor Aguilera indicó que fue el 17 de febrero, fecha en la que Chabelo cumplió 88 años, cuando tuvieron la oportunidad de conversar por teléfono, llamada en la que le extendió sus felicitaciones por un año más de vida, pero en la que también acordaron encontrarse, debido a que tenían pensado realizar una entrevista, en la que Chabelo contestaría a las preguntas y Aguilera las formularía, sin embargo, esta ya no pudo llevarse a cabo.

Pero eso no fue todo, pues en esa misma plática, muy animado el actor le planteó que quería realizar una gira de despedida: "Platicamos, él estaba muy animado y me comentaba que quería hacer una gira como de despedida, pero tampoco se dio", confirmó Aguilera y aprovechó para hablar de la forma en que veía a Chabelo, a quien considera su amigo y su maestro, pues trabajó a su lado por 27 años consecutivos.