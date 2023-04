"Changoleón", el icónico personaje del programa de Facundo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 11 (EL UNIVERSAL).- El conductor Facundo dio a conocer este martes en sus redes sociales que Samuel González Quiroz, conocido popularmente como "Changoleón" falleció.

Por medio de Facebook, el conductor despidió a su "viejo amigo".

¿Quién era "Changoleón"?

En el 2003, en el programa "Incógnito", conducido por Facundo, un hombre que vivía en las calles de la ciudad fue entrevistado por el comediante. Desde entonces, Samuel González Quiroz se convirtió en uno de los personajes más populares de la televisión mexicana.

"Changoleón" participó en un par de proyectos con el conductor Facundo y en su momento fue uno de los personajes del que todo mundo hablaba y hacían referencias de él cuando de bromear se trataba.

"No me interesa, yo estoy ganando el pan de cada día, con el sudor de mi frente, no me interesa la fama, no me late", mencionó en una entrevista.