Christian Nodal agradece a su madre

Christian Nodal no necesitó esperar al 10 de mayo para rendir homenaje a Silvia Cristina Nodal, la mujer que ha sido clave en su vida personal y artística.

En un encuentro con "Sale el Sol", el cantante dedicó unas emotivas palabras a su madre, destacando la valentía que ha heredado de ella:

"Mi mamá es la persona que me ha dado toda la fuerza heredada que tengo en mí. ¿Por qué? Porque es una persona que ha pasado por tantas adversidades, se ha caído, se ha levantado, y siempre ha visto por su familia y especialmente, puntualmente por sus hijos", expresó.

Nodal recordó que, pese a haberse convertido en madre siendo muy joven, ella sacó adelante a sus hijos con determinación. También reconoció que nunca encubrió sus travesuras, aunque, según él, no había mucho que ocultar:

"Mi mamá siempre se mantuvo real y firme en el sentido de educación y valores", dijo.

Hoy, el intérprete de "Botella tras botella" se siente orgulloso de poder retribuir todo el esfuerzo que ella invirtió en su formación. Fue ella quien lo enseñó a cantar y sentó las bases de su desarrollo como artista.

"Yo le he hecho pasar muchas tristezas, dolores y demás y el devolverle eso (que se sienta orgullosa de él) es lo más bonito", confesó con sinceridad.

Conocida como Cristy Nodal, en su juventud formó parte de un grupo de mariachi, por lo que Nodal creció rodeado de música. Desde los inicios de su carrera, ella ha estado varias veces al frente de su representación artística e incluso ha influido en la construcción de su imagen pública.

Además, ha estado presente en momentos personales clave, como su separación de Cazzu y la controversia que rodeó su boda con Ángela Aguilar, hija menor de Pepe Aguilar.