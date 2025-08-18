Christian Nodal, la sorpresa en Supernova Strikers: Confrontación y música en vivo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Cristian Nodal estuvo como invitado en Supernova Strikers, el evento en donde Gala Montes y Alana Flores se confrontaron, para interpretar algunos de sus temas más exitosos y, si bien, estos fueron coreados por todos los presentes, también hubo un gran número de personas que aprovecharon para demostrarle su animadversión, dándose a la tarea de gritar el nombre de Cazzu repetidas veces.

La entrevista que el músico sostuvo con Adela Micha, coincidió con varias fechas que el cantante ya tenía pactadas, por lo que no ha podido eludir estos compromisos; uno de ellos, su presencia en el evento de boxeo amateur de anoche.

Supernova Strikers se ha convertido en una formúla que ha cobrado efecto en el público, fueron miles los que se conjuntaron en el Palacio de los Deportes para presenciar el enfrentamiento boxístico de creadores de contenido, celebridades y artistas.

Los ánimos se exaltaron cuando Nodal salió al escenario pues, a pesar de la desaprobación generalizada que se ha granjeado por las decisiones que ha tomado en torno a su vida personal, su música sigue gustando al público que, gustoso, cantó junto al compositor el ya clásico "Adiós, amor".

El oriundo de Caborca, Sonora, tampoco bajó del escenario ileso, pues, entre canción y canción, un grupo de personas se organizó para, mientras el silencio se hacía y la potencia de sus voces se los permitía, gritar el nombre de Cazzu.

El ímpetu con que lo vocearon fue tal que, aún cuando el cantante comenzó a interpretar su próximo tema, "Sabina", los gritos equiparaban el volumen de su voz.

Ni Nodal, ni Ángela Aguilar, ni Cazzu se ha pronunciado respecto a lo que la publicación de esta entrevista ha desatado, sin embargo, usuarios en redes, se percataron que el músico y su esposa dejaron de seguir a Adela Micha en redes sociales.

Esto porque, presumiblemente, el compositor le habría solicitado que no publicara la entrevista, sin que esa petición fuera atendida por La Saga y su titular.

Desde hace unas horas, se especula -además- que, para evitar la publicación de la charla, Nodal le habría ofrecido una cantidad millonaria a la periodista, sin embargo, este trascendido ha sido divulgado sólo en redes sociales y, hasta el momento, no cuenta con ningún sustento que compruebe su veracidad.