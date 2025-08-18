logo pulso
NOCHE DE CASINO

NOCHE DE CASINO

NOCHE DE CASINO

SORPRESAS Y ATRACTIVOS PREMIOS

Por Maru Bustos PULSO

Agosto 18, 2025 03:00 a.m.
Los expertos jugadores de golf que participaron en el Torneo Anual del Club Campestre de San Luis, disfrutaron de una Noche de Casino.

Como parte de los atractivos y eventos sociales que formaron parte de este magno evento que se realizó con éxito en su 58 edición, en una agradable atmósfera, los reconocidos bastoneros, probaron suerte en algunos juegos de azar y obtuvieron premios.

Ahí, algunos de los mejores exponentes del deporte escocés de la localidad y del país, quienes, ademas de compartir emocionantes instantes, charlaron algunas anécdotas en este deporte que practican desde hace algunos años y en el que tiene experiencia, técnica y preparación.

Desde luego que el buen ambiente se prolongó con ¡gran armonía! 

