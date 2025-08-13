Christian Nodal rompe el silencio con Adela Micha

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La polémica en torno a Christian Nodal no se detiene. Tras su boda con Ángela Aguilar, el cantante ha estado en el centro de la atención mediática debido a declaraciones controversiales que involucran tanto a su esposa como a su expareja, Cazzu, quien además es la mamá de su hija Inti.

Sin embargo, tras el lanzamiento de su álbum "¿Quién + como yo?", Nodal había optado por mantenerse en silencio sobre su vida personal. Lo cual cambiará en las próximas horas ya que se estrenará su entrevista con la periodista Adela Micha.

Dicha entrevista es la primera vez que Christian Nodal habla públicamente tras la polémica creada alrededor de su esposa y su expareja.

1. "Ángela no le rompió el corazón a mi hija"

Una de las declaraciones más llamativas de su entrevista con Adela Micha, es cuando Christian Nodal aclara uno de los rumores más sonados respecto a su relación, ya que el cantante asegura que su esposa no le rompió el corazón a su hija Inti.

Dicha declaración está vinculada a los rumores que sugieren que su relación con Ángela Aguilar comenzó cuando todavía se encontraba con Cazzu.

2. "Ya habíamos terminado 6 veces antes"

Sobre su expareja, Christian Nodal se refirió al comentado podcast donde Cazzu desmintió las declaraciones de Ángela Aguilar que sugerían que la argentina tenía conocimiento de esta nueva relación.

"Se dijo que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas, se sugiere que yo formé parte de una especie de plan. Me siento en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira", expresó Cazzu en el podcast ´PLP´ en octubre del año pasado.

Ahora, Christian Nodal se refirió al podcast y a las declaraciones anteriores de su esposa.

"Para poder dejar claro todo siento que lo correcto es retomar qué dice mi ex en el podcast, este podcast que sale como una reacción a una entrevista de mi esposa, donde ella dice ´Aquí todos somos adultos, no se rompió ningún corazón´", narra el cantante. "Para serte bien sincero, ya habíamos terminado 6 veces antes", dijo.

3. "Yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas"

Continuando con su declaración, Christian Nodal reveló que durante sus diferentes rupturas con Cazzu, ella le rompió el corazón.

"En las rupturas previas era como ´Yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas´, y a mí me rompió el corazón cuando me dijo eso. ´Búscate a alguien más y que yo no me entere´. No pasaba más de un día o dos días y todo se arreglaba ", describió Christian Nodal.

4. "Me encontré una Ángela más madura"

A pregunta expresa de cómo el cantante conectó con Ángela Aguilar, Christian Nodal explicó que se encontró con la cantante en un punto mucho más maduro.

5. "De corazón le pido disculpas a la mamá de mi hija, yo me mega enamoré"

El adelanto de la entrevista cierra con una disculpa que Christian Nodal pide directamente hacia Cazzu, aunque por ahora no se da a conocer el contexto de la declaración. La entrevista del cantante con Adela Micha se publicará el día de hoy, 13 de agosto, a las ocho de la noche.