Christina Applegate reaparece de forma emotiva en los SAG

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- Christina Applegate reapareció de forma emotiva y en compañía de su hija durante su paso por la alfombra roja de la edición número 29 de los SAG Awards 2023, la noche de este domingo 26 de febrero.

En agosto de 2021, la reconocida actriz estadounidense informó que fue diagnosticada con esclerosis múltiple, enfermedad neurológica crónica que interrumpe la comunicación entre el cerebro y el cuerpo.

Christina Applegate, de 51 años, desfiló por la alfombra roja apoyada en un bastón y en compañía de su hija Sadie Grace LeNoble, de 12 años, quien mostró ser un gran apoyo para su mamá.

La actriz, conocida por interpretar a 'Kelly Bundy' en la serie "Married... with Children", lució un vestido en color negro tipo gabardina, su característico pelo rubio en ligeras ondas y un maquillaje en el que destacaban sus labios rojos.

Sin embargo, el detalle más conmovedor de su look fue el diseño de su bastón, el cual incluía el nombre de su primogénita, fruto de su matrimonio con el músico Martyn LeNoble, con quien está casada desde 2013.

Además de una contundente frase sobre su enfermedad "F*ck M.S", que en español se traduce como, "Al demonio la esclerosis múltiple".

Christina Applegate se encontraba nominada en la categoría 'Mejor Actriz de Televisión de Comedia" por su participación en la serie "Dead to Me"; sin embargo, el premio del Sindicato de Actores de la Pantalla fue otorgado a Jean Samart.

En una entrevista a "Los Angeles Times", la actriz, de 51 años, afirmó que los SAG Awards 2023 probablemente serían la última entrega de premios a la que asistía debido a su enfermedad. Misma situación con su carrera: "No puedo imaginarme levantándome a las cinco de la mañana y pasar entre 12 y 14 horas en un set de rodaje".

Además de la esclerosis múltiple, Christina Applegate padeció cáncer de mama en 2008, enfermedad por la que se le tuvieron que extirpar las trompas de Falopio.