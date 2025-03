VIDEO| Caso de Hostigamiento Laboral en Churrería El Moro

El nombre de la churrería "El Moro" ha alcanzado gran notoriedad en las redes sociales después de que se viralizara un video que muestra un presunto caso de hostigamiento laboral hacia una de sus trabajadoras.

El contenido ha generado indignación entre varios usuarios de plataformas como X (anteriormente conocida como Twitter), quienes exigen que se castigue este abuso que incluyó violencia verbal y humillaciones públicas.

En un video que fue difundido en Instagram, se observa a una empleada de la sucursal Terraza Coapa, identificada como Karen, quien denunció que altos mandos de la empresa intentaron forzarla a firmar su renuncia bajo condiciones alarmantes.

Según el relato de Karen, el incidente tuvo lugar el 28 de febrero, cuando fue confrontada por personal de la churrería, entre ellos el abogado de la empresa, una representante de Recursos Humanos y la encargada, para exigirle su renuncia. La situación escaló tan rápido que hasta que intentaron impedirle salir del establecimiento, reteniéndola por más de dos horas con la intención de presionarla.

"Una vez que pude salir del establecimiento no pude hacer nada más que ponerme a llorar de la frustración y enojo que me provocaron mis superiores", expresó.

Asimismo, señaló que nunca había vivido una experiencia similar en su carrera dentro de la industria restaurantera, y detalló que la justificación que le ofrecieron para exigir su renuncia fue que había "manchado la imagen familiar de la empresa".

Esta justificación le pareció contradictoria, ya que, según su versión, fueron precisamente sus superiores quienes la hicieron sentirse vulnerable al crear un ambiente de trabajo hostil. Además de las presiones privadas, Karen aseguró que también fue objeto de burlas y humillaciones públicas frente a sus compañeros de trabajo y clientes.

"Ellos me recalcaron que me hacían firmar mi renuncia porque manche la imagen familiar de la empresa lo que me pareció realmente hipócrita ya que ellos me hicieron sentir realmente vulnerable enfrente de todos mis compañeros", dijo.

Ante la rápida viralización del videoclip y las crecientes reacciones en redes sociales, la churrería "El Moro" emitió un comunicado oficial en el que expresaron que se encontraba realizando una investigación interna sobre el incidente. En el escrito, la empresa aseguró que actuará con responsabilidad y que tomará las medidas pertinentes de acuerdo con la ley y su reglamento interno.

"Queremos informar que estamos llevando a cabo una investigación sobre una situación reciente relacionada con una de nuestras empleadas. Actuaremos con responsabilidad y tomaremos las medidas necesarias, siempre en apego a la ley y a nuestro reglamento interno", escribió.

También especificó que, en caso de ser necesario, la empresa tomaría las decisiones correspondientes para garantizar un debido proceso, subrayando su compromiso por fortalecer un entorno de trabajo basado en el respeto y el bienestar de todo su equipo.

"Como parte de este compromiso, en caso de ser necesario, tomaremos las decisiones correspondientes garantizando el debido proceso. Siempre trabajaremos para fortalecer un entorno de respeto y bienestar para todo nuestro equipo", finalizó.