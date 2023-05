Cinco películas para celebrar el talento de Octavia Spencer

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- Octavia Spencer se ha ganado a pulso cada uno de los reconocimientos que ha recibido dentro de su trayectoria cinematográfica, pero lo que destaca aún más es su calidez humana, tal como lo han afirmado su amiga, Jessica Chastain. y el director mexicano, Guillermo del Toro.

Ganadora del Oscar, Globo de Oro, BAFTA y el Sindicato de Actores por la Mejor Actriz de Reparto por su papel de "Minny Jackson" en la cinta "The Help" (2011), Spencer cobró notoriedad dentro del cine hollywoodense y, a partir de ese momento, comenzaron a llegar ofertas más interesantes e incluso, protagónicos.

Para celebrarla en su cumpleaños 53 (nació el 25 de mayo de 1970 en Alabama, EU), hacemos un recuento por cinco de las cintas más reconocidas de la ganadora del Oscar.

1. "The Help" ("Historias cruzadas", 2011)

La cinta de corte histórico narra las vejaciones a las que son sometidas las empleadas domésticas afroamericanas en los años sesenta en Misisipi y cómo sus historias salen a la luz cuando deciden romper el silencio y contar las aberraciones de las que son testigos. Contó además con las actuaciones de Viola Davis, Emma Stone, Jessica Chastain, Bryce Dallas Howard y Allison Janney.

2. "Ma" (2019)

Spencer no solo ha dominado el arte dramático, sino también el de terror y con esta cinta en protagónico hizo sudar en su asiento a más de uno. La historia narra la vida de una mujer solitaria que entabla relación con un grupo de jóvenes quienes aprovechan la oportunidad para realizar fiestas en su casa, hasta que todo comienza a tomar tintes escalofriantes.

3. "The Witches" ("Las brujas", 2020)

La adaptación de la cinta noventera contó con Anne Hathaway como a la Gran Bruja y a Octavia Spencer como la abuela del niño huérfano. Si bien la cinta no recibió las mejores críticas por los cambios radicales dentro de los personajes, es una buena oportunidad para admirar el trabajo de ambas actrices.

4. "Hidden Figures" ("Talentos ocultos", 2016)

Otra historia de época, pero basada en la vida de tres científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA en la década de los sesenta y cómo deben sobreponerse ante las limitaciones por ser mujeres y de raza afrodescendiente. También actuaron Taraji P. Henson, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst y Jim Parsons.

5. "The Shape of Water" ("La forma del agua", 2017)

Al parecer, la década de los años sesenta le ha traído buena fortuna a Spencer, quien en esta cinta fue nominada al Oscar como Mejor Actriz de Reparto. La historia narra la vida de dos empleadas de la limpieza en un Centro de Investigación Aeroespacial donde se hacen experimentos con una criatura mágica y misteriosa quien es ayudada por una de ellas. La cinta ganó el Oscar como Mejor Película del año además de Mejor Director, para Guillermo del Toro, Mejor banda sonora y Mejor diseño de producción.