Cinta "¡Que Viva México!" ya tiene fecha de estreno en cines

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 2 (EL UNIVERSAL).- "¡Que Viva México!", la más reciente película de la fórmula Damián Alcázar-Luis Estrada, ocupará casi la mitad de salas de cine existentes en México, cuando se estrene el próximo 23 de marzo.

Casi en paralelo, el filme que es una crítica a la religión, la política y la familia mexicanas, llegará a EU de la mano de Sony Pictures, compañía que compró los derechos para su lanzamiento mundial.

La cinta estará en 3 mil pantallas nacionales, de poco más de 7 mil registradas en la República Mexicana, de acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica.

"Es un estreno grande y esperamos que la gente la vea, regrese a los cines a ver cine mexicano, después de los años negros de pandemia", señala Estrada.

"Creo es una gran apuesta por lo complicado que han sido estos años para el cine en general, pero muy en particular para el nacional; debe ser una buena noticia para todos aquellos que aún creen que el cine se debe ver en las mejores condiciones que se dan en una sala", expresa.

"¡Qué Viva México!" iba ser estrenada inicialmente por Netflix el pasado 16 de noviembre, pero el director decidió retirarla por considerar que no se le estaba tratando como a otras cintas que llegaron a cines.

"Desde un principio habíamos hablado siempre que la película iba a tener un estreno en cines selectos similar a otras películas que ha tenido la plataforma. Estábamos viendo eso, esperando yo siempre que fuera el mayor número posible, cuando llega Bardo (que salió en más de 500 pantallas y arribará a la plataforma en diciembre)", conto a EL UNIVERSAL en su momento.

"Entonces dije qué pasó, ¿a veces no se puede y a veces sí?, dijeron que era una decisión que se había tomado en otros niveles y dije que no estaba de acuerdo. A nuestro romance infinito le acababa de salir un chipote y todo mexicano sabe que lo que es parejo no es chipotudo, si todos somos coludos, todos coludos, si todos rabones, todos rabones. Y a partir de ahí empezó la negociación para ver que vías diferentes podían darse. Dije 'no estoy contento', busquemos otras opciones'", detalló.

En el elenco se encuentran, entre otros, Alfonso Herrera, Joaquín Cosío, Ana Martín, Ana de la Reguera y Angelina Peláez.

"¡Que Viva México!" tiene una duración superior a las dos horas. Fue rodada en locaciones de San Luis Potosí, siendo el regreso de la dupla Estrada-Alcázar que ha explotado en "La ley de Herodes", "Un mundo maravilloso", "El infierno" y "La dictadura perfecta".