Clara Chía sufre mareo en audiencia

Gerard Piqué y su novia Clara Chía pidieron una orden de alejamiento en contra del “paparazzi” Jordi Martín, alegando que Jordi ha hecho tantos reportajes sobre ellos y les ha tomado tantas fotografías, que se sienten con miedo y con terror, además, aseguraron que el que los persiga los ha afectado psicológicamente, sobre todo a Clara.

Con una sala custodiada al máximo por petición de Piqué, se llevó a cabo, en Barcelona, la audiencia en la que no se permitió la entrada de la prensa; tras un intercambio de argumentos, el exfutbolista terminó retirando la orden de restricción para él, pero mantuvo la de su novia Clara Chía, pidiendo que el “paparazzi” no pudiera acercarse a ella mínimo a 3 mil metros, pues no es una figura pública.

Clara, quien llegó a la audiencia de la mano de Piqué, alegó que por culpa de Jordi ya no podía tener una vida normal.

La Fiscalía fue tajante al decir que no veía indicios de acoso y que debía prevalecer el derecho a la información.

El juez cuestionó a Clara que, si dice ser una persona anónima, no pública, entonces por qué aparece en fotos junto a Gerard Piqué quien cuenta con más de 22 millones de seguidores; la primera foto que compartieron en esta red como pareja, en enero, suma más de 4 millones de “me gusta”.