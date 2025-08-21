CODA abrió para Def Leppard en un concierto histórico

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A finales de los 80, CODA iniciaba su camino con hambre de crecer y hacerse un nombre en la escena del rock mexicano. Sus integrantes provenían de bandas de heavy, power y speed metal, pero se sentían atraídos por el hard rock internacional de grupos como Bon Jovi y Def Leppard. Inspirados por ese sonido, comenzaron a forjar un estilo propio... sin imaginar que algún día se presentarían en el mismo escenario que uno de sus ídolos.

Ese momento llegó el 28 de septiembre de 1993, cuando CODA abrió los conciertos de la gira Adrenalize de Def Leppard en México. Para Salvador "Xava" Aguilar, vocalista de la banda, y sus compañeros, ser teloneros de los británicos fue una oportunidad de oro, un paso decisivo que los catapultó y los consolidó como referentes.

En una entrevista con Milenio en 2014, Xava recordó aquel día: "Fue dificilísimo estar ahí porque las personas nunca van a ver a la banda abridora", dijo. El intértete aseguró que se entregaron por completo al público, y fue esa entrega la que conectó con la audiencia, que los acompañó a lo largo de toda su trayectoria.

CODA tocó en el Parque Fundidora de Monterrey y en los conciertos del Palacio de los Deportes en Ciudad de México, dejando una impresión fuerte en los británicos.

Más adelante compartieron escenario con bandas como Scorpions y Mötley Crüe, experiencias que enriquecieron su trayectoria.

Su debut discográfico llegó en 1993 con Enciéndelo, justo mientras Def Leppard realizaba sus primeros conciertos en México. Años después, en 2014, CODA regresó para abrir nuevamente los shows de los británicos en el Palacio de los Deportes, ahora como una banda más madura y experimentada.

Xava Drago falleció tras una larga lucha contra el cáncer de estómago. La noticia fue compartida en la cuenta de Instagram de la familia:

"A nombre de la familia Aguilar Hurtado: su padre, sus hermanas, sus hijas, sus sobrinos, su cuñado y Ela, agradecemos de corazón todo el amor, apoyo y bendiciones que Xava recibió a lo largo de su vida. Nos deja un vacío enorme... Eternamente Xava Drago".

Incluso en sus últimos meses, Xava se mantuvo cercano a sus fanáticos; el 24 de mayo compartió un video agradeciendo todo el cariño, apoyo y donaciones que recibió, demostrando la conexión profunda que siempre mantuvo con quienes lo admiraban.