Es imposible, el aforo reportado por la Fenapo

La versión oficial del Gobierno del Estado aseguró que la presentación de Don Omar en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina reunió a 358 mil personas, lo que representaría un récord histórico.

Sin embargo, de acuerdo a especialistas consultados por este medio, las dimensiones reales del recinto y los criterios de seguridad internacionales muestran que esa cifra es imposible.

El Teatro del Pueblo de acuerdo a herramientas como Google Maps y Google Earth, tiene una superficie estimada de alrededor de 19 mil metros cuadrados.

De acuerdo con especialistas consultados por este medio, en condiciones normales y al extremis ahí cabrían entre 40 mil y 80 mil asistentes, nunca más de 100 mil.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Expertos en ingeniería estructural han señalado que un cálculo realista debe considerar densidades de entre dos y cuatro personas por metro cuadrado; más allá de eso, el riesgo de accidentes aumenta de manera exponencial.

El Zócalo de la Ciudad de México, que mide unos 46 mil metros cuadrados, ha registrado conciertos multitudinarios con 150 mil personas. Y el Foro Sol, uno de los recintos más grandes y especializados para espectáculos en México, tiene capacidad oficial para 65 mil personas con gradas y pista. Aun así, el gobierno potosino asegura que en el Teatro del Pueblo entraron más de cinco veces la capacidad del Foro Sol, en un espacio mucho más reducido.

Aunque los especialistas reconocen que el concierto de Don Omar fue, sin duda, el evento masivo más importante que ha tenido la feria, advierten que el número de 358 mil asistentes es más un recurso propagandístico que una posibilidad real frente a la capacidad física del Teatro del Pueblo.

“Para dimensionar la magnitud, basta comparar con estadios internacionales. El Estadio Azteca, considerado uno de los más grandes del mundo, tiene un aforo oficial de unas 87 mil personas. Pretender que en el Teatro del Pueblo cupieron más de 350 mil es como decir que ahí entraron cuatro Aztecas completos, lo cual es simplemente imposible”, explicó una especialista.