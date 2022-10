Con abrazos despiden a Pablo Lyle tras ser declarado culpable

A-AA+

El actor mexicano Pablo Lyle fue declarado culpable este martes por homicidio involuntario luego de que en el 2019 se hicieran públicos unos videos en el que el artista da un puñetazo a un hombre después de tener un incidente vehicular. Ahora sale a la luz las reacciones de sus familiares tras el veredicto.

En el siguiente proceso se determinarán los años de sentencia para el actor que se especula podría pasar hasta 15 años en la cárcel.

En meses anteriores, la jueza Marisa Tinkler, quien presidiría el proceso legal, que se pospuso en diversas ocasiones, detalló que ordenarían medidas de seguridad especiales para que el juicio no se viera obstaculizado por la presencia de medios de comunicación.

"Tengo toda la intención de no permitir que esto se convierta en un circo", expresó en aquel momento, sin embargo, en redes sociales comenzaron a surgir algunos videos.

Fue el noticiero "Suelta la sopa" quien grabó el instante en que sus seres queridos se acercan para abrazar a Lyle. En el material se alcanza a ver que algunas mujeres del grupo derraman lágrimas así como también a hombres que apapachan y tocan el rostro del actor.

En uno de los momentos, también se observa que Ana Araujo, su esposa, se despide de él con un beso mientras éste la abraza. Durante ese instante, Lyle mantuvo una posición hermética pues no hacía ningún gesto.

Posteriormente, se ve que un miembro de seguridad se acerca a él para colocarle las esposas y pese al tenso instante, no deja de ver a sus familiares.

En otro de los extractos de video, Lyle se despide bajo la mirada de todos enviando un beso, antes de ser llevado a las instalaciones, tras esto, se escucha decir a sus seres queridos que le mandan fuerza.

¿Cómo pasaron los hechos que involucraron al actor Lyle?

El incidente vehicular fue a finales de marzo de 2019, cuando el cuñado de Lyle trasladaba hacia el aeropuerto al actor, su esposa y dos hijos y su automóvil se cruzaron con el de Juan Ricardo Hernández, un cubano de 63 años que posteriormente falleció en un hospital a causa de una lesión cerebral. Sucedió cerca del aeropuerto de Miami y quedó captado en cámaras de seguridad.

El actor de telenovelas le dio a Hernández un puñetazo en la cara, pero dijo que actuó en defensa personal por temor a que el hombre lo atacara con un arma. Otro juez y una corte de mayor jerarquía, sin embargo, desecharon ese alegato y el caso fue devuelto al tribunal de Miami para un juicio.