Con ciencia James Cameron comprobará muerte de Jack en "Titanic"

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 17 (EL UNIVERSAL).- James Cameron, el escritor de la icónica película "Titanic", pondrá fin a la discusión del por qué Jack, interpretado por Leonardo DiCaprio, no podía salvarse de su trágico final, pues el director prepara un documental con base científica que saldrá a la luz el próximo año.

Fue a través del medio "Toronto Sun" donde Cameron detalló algunas particularidades del proyecto, esto luego de que acudiera a la promoción de su nueva película "Avatar: The Way of Water" en la región.

A 25 años del estreno de "Titanic", cientos de fanáticos han intentado dar resolución a la triste escena en donde Rose, papel realizado por Kate Winslet, suelta de las manos a Jack mientras intentan salvarse en medio del océano tras el hundimiento del barco, provocando que el personaje se pierda entre las oscuras y frías profundidades.

Recordemos que durante el final, Winslet está sobre una balsa a la par que DiCaprio está intentado resistir al oleaje.

Si bien hay quienes señalan que ambos perfectamente cabían en el instrumento de madera: de forma que pudo existir un final feliz entre la pareja, otros aseguran que debido al peso se podían hundir.

Aunque Cámeron ha explicado anteriormente que la muerte de Jack era necesaria para el guion, ahora se dispone a comprobar de una forma más elaborada el fallecimiento del personaje.

"Hemos realizado un estudio científico para acabar con todo este asunto y darlo por finiquitado de una vez por todas", comentó.

De acuerdo con el cineasta, llevaron a cabo una investigación e hicieron un análisis exhaustivo forense con un experto en hipotermia, además recrearon la tabla.

"Usamos a dos dobles que tenían la misma masa corporal que Kate y Leo y les pusimos sensores por todas partes. Los metimos en agua helada y comprobamos si podrían haber sobrevivido mediante diversos métodos y la respuesta fue que no había forma de que ambos sobrevivieran. Solo uno pudo sobrevivir", explicó.

El material estará disponible en National Geographic y formará parte del reestreno de la película en los cines.

La teoría de conspiración del "Titanic"

El año pasado Brad Pitt concluyó su discurso al recoger el Globo de oro a mejor actor secundario por su papel en "Érase una vez en Hollywood", con las palabras: "Yo sí hubiera compartido la tabla contigo" en referencia a que DiCaprio es todo un caballero, incluso dedicó el galardón al famoso, ante ello recibió la ovación del resto de los invitados a la gala.

Precisamente "la teoría de conspiración" de la película es uno de los chistes a los que se suele recurrir en la industria del cine.