Con imagen de Ninel Conde, cirujano plástico lanza polémico paquete

La participación de Ninel Conde en La Casa de los Famosos México genera controversia por su cirugía estética.

Por El Universal

Agosto 13, 2025 04:11 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Mientras Ninel Conde se encuentra encerrada en "La casa de los famosos México", un cirujano estético promociona un paquete estético llamado "Bombón Asesino" para supuestamente lograr un "rostro más joven, fresco y definido", se lee en la promoción que ya está dando de qué hablar en la cuenta de Instagram en la que se lanzó la mañana de este miércoles.

"Convierte tu look en una versión de impacto con nuestro Paquete Bombón Asesino lograrás un rostro más joven, fresco y definido: Botox full face, ADN de salmón y relleno de labios", se lee en la explicación que acompaña la promoción en la que aparece el antes y el después del rostro de Ninel.

Ninel Conde, una de las habitantes más confrontativas en esta tercera edición del reality, ha dado de qué hablar en varias ocasiones debido a los cambios en su rostro y a las intervenciones estéticas a las que se ha sometido a lo largo de los años.

La misma Ninel ha desestimado los comentarios y las críticas al respecto, y ha ponderado lo bien que siente con ella misma; la publicación de dicha promoción estética está generando comentarios y burlas en Instagram.

