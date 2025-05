Sonora Santanera festeja 70 años con gran concierto en CDMX

Ciudad de México, 13 may (EFE).- La banda musical mexicana Sonora Santanera y la cantante María Fernanda regresarán el próximo 8 de junio al Auditorio Nacional de la capital con un espectáculo "único" para celebrar los 70 años de la agrupación, según anunciaron este martes sus integrantes, en una conferencia de prensa.

"Va a ser el espectáculo más grande en la historia de la Sonora Santanera", aseguró Gilberto Navarrete, director general de la banda.

Navarrete recapituló que la agrupación fue fundada el 5 de mayo de 1955 por Carlos Colorado, en honor a quien recientemente estrenaron la canción ´El Trompetista´, que no faltará en el repertorio del concierto.

El director musical de la banda, Juan Carlos Navarrete, adelantó además que "para este concierto se planea tocar más de 50 temas de la Sonora Santanera", con más de 15 invitados nacionales e internacionales.

Entre estos invitados, estarán los artistas Regina Orozco, Omar Chaparro, Sandra Itzel, Carlos Cuevas, Justin Morales, Vadhir Derbez, José Cantoral, Gala Montes, Emilio Osorio, así como la banda de rock Molotov.

Navarrete señaló que el resto de los invitados se anunciarán un par de días antes del concierto el cual, prometió será "único", y para el que esperan un lleno total del recinto con capacidad para 10 mil personas.

La vocalista María Fernanda, la única mujer en la agrupación, dijo sentirse "muy privilegiada" por ser parte de este evento "histórico" .

"Me tocó de inicio festejar el 60 aniversario de la Sonora Santanera, y nunca me imaginé que me iba a tocar también festejar el 70 aniversario de la Sonora Santanera, y los que faltan", comentó la cantante.

Acompañada por una orquesta sinfónica, compuesta por más de 50 músicos, la banda conocida por canciones como ´Perfume de Gardenias´, ´Pena Negra´ o ´La Boa´, prevé que este espectáculo dejará huella en la memoria de sus fans.

La banda ha sido recientemente reconocida como "patrimonio cultural vivo" de la Ciudad de México.