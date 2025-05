Concurso México Canta: se han inscrito cerca de 6 mil proyectos

Al asegurar que no buscan prohibir la música que haga apología a la violencia, sino que se creen otro tipo de letras, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que, al concurso México Canta se han registrado 5 mil 821 proyectos registrados tanto de México como en Estados Unidos.

Entre los proyectos registrados se encuentran el norteño, banda, campirano, mariachi, bolero, tropical, duranguense, contemporáneo, y otros géneros.

En la conferencia matutina de este viernes, Claudia Curiel detalló que de los proyectos registrados 4 mil 578 son de México, y mil 243 de Estados Unidos; Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Michoacán y Chihuahua son los estados con mayores proyectos registrados en esta primera fase.

"Esperamos también del sureste de Oaxaca que se sigan inscribiendo, pero si tenemos participación de todo el país avanzamos en Estados Unidos la mayor parte está en California, Texas, Carolina del Norte y Oregón Oregón (...)", abundó.

Agregó: "El objetivo es fortalecer la nueva música mexicana basada en otro tipo de letras hablando de la riqueza de nuestro país inspiradoras, de desamor, y que por supuesto no tengan que ver con la apología del delito y la discriminación como se ha mencionado varias veces y es importante reiterar no se trata de prohibir esa música".

Y el porcentaje de edades es de 18 y 34 años, "hay una margen muy importante entre los jóvenes de 24 a 29 con el 64% que son los que más están participando", abundó.

El concurso México Canta estará abierto hasta el 30 de mayo en www.mexicocanta.gob.mx: "México canta por la paz y contra las adicciones es parte del movimiento de la nueva música mexicana", aseguró la secretaria de Cultura.