Confirmado: Lesslie Polinesia y Bryan Skabeche mantuvieron un romance secreto

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Durante años, las redes sociales especularon sobre un supuesto romance entre Lesslie Polinesia y Bryan Skabeche, conocidos creadores de contenido que colaboraron con frecuencia.

Ambas partes siempre negaron cualquier vínculo más allá de la amistad, atribuyendo los rumores a un fenómeno de "shippeo" popular entre sus seguidores.

Sin embargo, hace unos días se filtró una carta con un mensaje privado de Bryan hacia Lesslie, con la que se pudo confirmar muchos rumores, desatando una ola de reacciones y teorías entre influencers y fans.

Recientemente se filtró una carta escrita por Bryan hacia Lesslie en una presentación de Prezi, donde se puede ver a ambos youtuber demostrándose su afecto.

En la presentación se escucha la canción: "A Thousand Years" de Christina Perri.

Asimismo, se aprecia la frase: "Estoy pensando en ti las 24 horas del día, los 365 días durante 29 meses".

Entre las teorías de sus seguidores y sobre la información que sustrajeron de la carta que contenía fechas importantes, se puede ver que su relación comenzó en el año 2011 y terminó alrededor del año 2020 debido a una supuesta infidelidad por parte de Bryan.

Tras la filtración de la carta, a través de un comentario emitido en la plataforma X, Byran Skabeche pidió a sus seguidores no involucrar a su actual pareja por respeto a su relación.

Aunque de momento Lesslie Polinesia no ha salido a dar un comunicado oficial al respecto, muchos de sus seguidores comenzaron a recopilar videoclips de ella, dando declaraciones y contando su historia con un exnovio que la llevó a la depresión y que tuvo muchos problemas porque empezó a hacerse famosa y a su ex no le agradaba.