Reformas judicial y electoral afectan inversiones, insiste Coparmex

El país vive un "proceso de erosión democrático" en el que se puso en marcha un "proyecto autoritario", lo que pausa las inversiones, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez.

En su opinión, la elección judicial fue una "estrategia de captura institucional que rompió con el equilibrio democrático de Poderes", y añadió que no se puede permitir que la justicia "quede sujeta al cálculo político".

Ahora, añadió, se habla de una posible reforma electoral, que "modificará la representación en el Congreso para concentrar poder sin crítica ni competencia, incluso sin representar a todos".

En conferencia de prensa dijo que "las democracias no mueren de un día para otro. Mueren lentamente, desde adentro. Cuando se manipularon las reglas, se desacreditan los contrapesos, se persigue a los críticos y se normaliza el abuso de poder".

Consideró que evidentemente estos cambios atentan contra la certeza de las empresas y bajan el ánimo para invertir, lo que ya se observa al frenarse inversiones, porque a los empresarios les preocupa la inseguridad, la inestabilidad política y la falta de certeza jurídica.

Sierra Álvarez dijo que el problema es que "cuando el poder se concentra sin límite, lo que sigue no es democracia: es autocracia disfrazada y adornada con votos", y añadió "para qué más incertidumbre a la que ya tenemos, ya sabiendo lo que le interesa a Estados Unidos, tenemos que ser estratégicos en fortalecer la relación bilateral".

"Es innecesario en este momento del país, meter, a través del anuncio de la reforma electoral, más incertidumbre a la incertidumbre global, con la amenaza arancelaria, en un marco de la revisión de un tratado, con el plazo de 90 días, necesitamos la concentración del gobierno en un solo sentido para darle viabilidad al T-MEC...", explicó.

Agregó que con la reforma al Poder Judicial, la eliminación de órganos autónomos y ahora la próxima reforma electoral, están en juego todas las libertades, de expresión, de credo, de inversión, para emprender, y de libre tránsito de mercancías.

En la conferencia donde se presentó el "Informe de la Observación Electoral, conclusiones y recomendaciones de la Coparmex", el presidente de la Comisión Nacional de Fortalecimiento Cívico y Democrático de la Coparmex, Rubén Furlong Martínez, dijo que en las elecciones hubo voto inducido a través de acordeones.

Señaló que no hubo una cadena de seguimiento de las boletas, diferencias entre resultados oficiales, alta participación observadora, pero sin posibilidad de incidir en el proceso, uso de mecanismos ajenos al mérito, falta de imparcialidad estructural e invasión de poderes, entre muchos otros.

Dijo que debe construirse un proceso nuevo basado en mérito, con reglas claras, órganos independientes que validen el modelo actual.