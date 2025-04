Portada Camerino

"No nos moverán": La comedia sobre Tlatelolco

El enfoque único de 'No nos moverán' sobre Tlatelolco

FOTO: YOUTUBE TRAILER NO NOS MOVERÁN / WE SHALL NOT BE MOVED (2024)

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- "No nos moverán" toca el tema de la masacre de Tlatelolco en 1968, pero los sesgos de comedia que le fueron colocados han sido factor para conectar con el público joven, en los festivales de cine donde se ha presentado e incluso ha ganado premios como el de Guadalajara. La ópera prima de Pierre Saint Martin y protagonizada por Luisa Huertas, gira en torno a una abogada obsesionada con encontrar al soldado que asesinó a su hermano durante la matanza estudiantil del 2 de octubre. Ahora forma parte de la 77 Muestra Internacional de la Cineteca Nacional, que comenzó este jueves, y que se proyectará este fin de semana en el inmueble de Xoco, para luego recorrer gran parte de la República Mexicana. "El punto de la comedia ha llegado a conectar bastante, que si bien se toca el tema de una manera respetuosa y dan un homenaje, los jóvenes han encontrado una historia que los conmueve y que tiene que ver con cuestiones familiares", considera Saint Martin. ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí "Lo que nos da mucho gusto es encontrar una vinculación con una verdad actúa y eso hace que no se sienta como una película del pasado, sino que de alguna manera habla del presente y encontrar nuevas soluciones", añade el realizador. "No nos moverán" tuvo su premier mundial en marzo de 2024 en el Festival de Toulouse y luego recorrido otros como el de Huelva. A fines del año pasado se estrenó en salas francesas y ahora se está en negociaciones con plataformas streaming de EU y España. El largometraje en blanco y negro fue filmada en Tlatelolco, En su elenco cuenta con Rebeca Manríquez, José Alberto Patiño, Pedro Hernández, Agustina Quinci y Juan Carlos Colombo, bajo la producción de Varios Lobos. Se espera que a cines mexicanos arribe el en verano próximo de la mano de Pimienta Films, para luego si las condiciones son las idóneas, buscar algo más en octubre. "Estamos emocionados por la Cineteca, hay ahora una coyuntura para ver la película que ha ido encontrando su propio camino, lo que hemos visto en funciones de festivales y especiales, es algo agradable entre jóvenes que lo mismo puede saber de lo que pasó o no tanto", indica Saint Martin.