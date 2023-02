Consuelo Duval y Adrián Uribe conquistan la taquilla mexicana

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- Bastaron dos semanas para que la comedia mexicana "Infelices para siempre", protagonizada por Consuelo Duval y Adrián Uribe, superaran el millón de espectadores, similar a lo que registraban títulos nacionales previo a la pandemia.

Desde 2020 sólo tres películas locales, contando a la mencionada, han llegado a esa cifra: "El mesero", con Vadhir Derbez, y "¡Qué despadre!", con Mauricio Ochmann.

La diferencia es que ambas registraron ese número al final de su corrida comercial, mientras que a esta, aún le quedan mínimo dos semanas más en cartelera.

"Infelices para siempre" cuenta la historia de un matrimonio que ha caído en la rutina, yendo al hotel donde pasaron su luna de miel y se ven atrapados en el tiempo, del cual sólo podrán salir sólo si aprende algo de la vida.

"Es maravilloso que la gente está yendo a verla, habla de que quiere divertirse y reir, ojalá siga pasando eso", considera Consuelo.

Esta historia representa su entrada formal a la pantalla grande y como estelar, algo que había buscado por muchos años.

A través de redes sociales agradeció al público por su apoyo y cariño Foto: Instagram

En su momento, recordó, un director le dijo que ella no servía para el medio pues tenía mucha boca y eso se veía mal a cuadro.

"Siempre he ido a contracorriente y aquí fue así", indicó en su momento la actriz de "La Familia P. Luche".

En 2019, poco antes del arribo del coronavirus que obligó al cierre de salas y una nueva forma de consumo, 13 títulos nacionales superaron el millón de boletos vendidos, lo cual era un récord y muestra de que se iba avanzando, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica.

Ese año títulos como "Mirreyes vs Godínez", "Tod@s caen", "Perfectos desconocidos", "#LadyRancho", "Solteras" y "Guadalupe Reyes", llegaron a esos números.

La semana próxima Consuelo estará en otra película, "Malcriados", pero por Vix+.