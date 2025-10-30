Controversia por Doblaje con IA en Series de Prime Video

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este miércoles a través de redes sociales, Prime Video se volvió tendencia luego de que se viralizara que el anime "High School of the Dead" está doblado con inteligencia artificial (IA), lo que causó molestia entre los fanáticos del doblaje tradicional.

No es la primera vez que una serie o anime utiliza esta tecnología, capaz de traducir y doblar automáticamente los audios de videos a otros idiomas. Sin embargo, la sorpresa fue que ahora se aplicó en varios títulos muy queridos por los seguidores del anime.

Usuarios en redes sociales expresaron su enojo hacia Prime Video Latinoamérica por haber usado un banco de voces con timbres similares a los de actores de doblaje reconocidos, pero sin su autorización.

Actores como Alejandro Bono, Alejandro Graue, Diego Becerril y Joel Gómez manifestaron su inconformidad en redes sociales, donde miles de usuarios les mostraron apoyo.

El actor que da voz a Okarun, del anime "Dan Da Dan", fue uno de los más contundentes en su mensaje, asegurando que la práctica deshumaniza el trabajo artístico:

"Doblajes sin alma, sin corazón, sin humanidad. Esta bazofia auditiva es lo que Amazon Video está intentando colarnos, tomándonos por sordos. Es hora de alzar la voz contra esta puta mierda si no queremos que sea la normalidad".

-----¿Qué series de Prime Video fueron dobladas con IA?

Entre los nuevos animes que Prime Video estrenó y que cuentan con la etiqueta "Español (Latinoamérica) [IA Beta]", se encuentran:

"High School of the Dead"

"Banana Fish"

"Vampire Hunter: Darkstalkers"

"Vinland Saga"

El programa piloto de doblaje con IA comenzó el pasado 5 de marzo, con películas como "El Cid: La Leyenda", "Mi mamá Lora", entre otras. La iniciativa ha generado una gran división entre los televidentes.

Por su parte, Raf Soltanovich, vicepresidente de tecnología de Prime Video y Amazon MGM Studios, defendió el uso de la IA en un comunicado:

"En Prime Video creemos en mejorar la experiencia del cliente con innovación práctica y útil de IA. El doblaje con IA solo está disponible en títulos que no cuentan con soporte para doblaje, y estamos ansiosos por explorar nuevas formas de hacer que las series y películas sean más accesibles y disfrutables".