UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Sandy Hernández Gómez y Marce Cortés Ávila unieron sus vidas por amor, en una solemne y emotiva ceremonia civil y holística.
Francisco Hernández y Sandy Gómez, René Cortés y Alma Ávila testificaron el enlace de sus hijas.
Con ellas, sus hermanos: Kiko y Charly Hernández Gómez; y Alma Cortés Ávila, así como seres queridos y amistades.
Al igual, estuvieron las damas de Sandy: Lucy Gómez, Samantha Mata, Cristina Ortíz, Flor Alvarado.
Fungieron como damas de Marce: Alma Cortés, Kassandra Morales, María José Lobatón y Mirna Pérez.
Fue padrino de Sandy: Charly Hernández; y de Marce: Claudio Zapata.
Des esta manera, Sandy y Marce se dieron el “Sí acepto”, intercambiaron promesas de amor y se comprometieron a permanecer juntas por siempre.
Al finalizar la ceremonia, recibieron una prolongada ovación de la selecta concurrencia que las felicitó y les deseó dicha y prosperidad en la nueva vida que inician juntas.
Enseguida, presidieron una cálida recepción , en la que compartieron con sus invitados su felicidad.
