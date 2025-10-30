UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Sandy Hernández Gómez y Marce Cortés Ávila unieron sus vidas por amor, en una solemne y emotiva ceremonia civil y holística.

Francisco Hernández y Sandy Gómez, René Cortés y Alma Ávila testificaron el enlace de sus hijas.

Con ellas, sus hermanos: Kiko y Charly Hernández Gómez; y Alma Cortés Ávila, así como seres queridos y amistades.

Al igual, estuvieron las damas de Sandy: Lucy Gómez, Samantha Mata, Cristina Ortíz, Flor Alvarado.

Fungieron como damas de Marce: Alma Cortés, Kassandra Morales, María José Lobatón y Mirna Pérez.

Fue padrino de Sandy: Charly Hernández; y de Marce: Claudio Zapata.

Des esta manera, Sandy y Marce se dieron el “Sí acepto”, intercambiaron promesas de amor y se comprometieron a permanecer juntas por siempre.

Al finalizar la ceremonia, recibieron una prolongada ovación de la selecta concurrencia que las felicitó y les deseó dicha y prosperidad en la nueva vida que inician juntas.

Enseguida, presidieron una cálida recepción , en la que compartieron con sus invitados su felicidad.