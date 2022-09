Coolio grabó el tema de Kenan y Kel en los 90 y así lo recuerdan

El mundo de la música fue azotado este miércoles con el fallecimiento de Artis Leon Ivey Jr., mejor conocido como Coolio, quien partió a los 59 años. Y es que el intérprete de temas tan célebres como "Gangsta's Paradise" (junto al cantante Large Variety), "Fantastic Voyage" y "C U When You Get There" gozó de gran éxito en los 90 por sus letras profundas y su habilidad para rapear.

Pero varios usuarios de redes sociales también han recordado otro ícono de aquella época: Kenan y Kel, la comedia protagonizada por dos jóvenes afroamericanos que siempre se metían en problemas, y en cuyo tema de inicio, titulado "Aw, Here It Goes", se escuchaban las rimas de Coolio.

Es por ello que hasta los actores de la serie se han mostrado consternados ante el fallecimiento de Coolio: el mismo Kel Mitchell le dedicó un largo mensaje en Instagram, donde recordó algunos de los mejores momentos que vivieron juntos, por ejemplo, la primera vez que trabajaron en un sketch de televisión.

Según recuerda, la última vez que habló con el músico este le dijo que adoraba cómo Kel siempre se mantenía positivo, y que quería que siguiera de ese modo. Es por ello que el actor le agradeció por compartir su "luz" y su "talento" e "inspirar a tantos con sus letras".

Mientras que Kenan Thompson publicó una historia en la misma red social con un emoji de tristeza y la leyenda: Wait, now Coolio!!! —Espera, ¡ahora Coolio!—.

No sólo ellos recordaron el tema de Kenan y Kel, sino también varios internautas que crecieron con dicha serie de Nickelodeon. Uno de los comentarios provino de Retro, un youtuber y streamer peruano que suele ambientar sus transmisiones en vivo con la canción, la cual también se ha vuelto conocida como "la canción de Mr. Retro".

Mientras que otros usuarios de Twitter mostraron su admiración al músico a través de comentarios como "voy a poner el tono de llamada de kenan y kel para rendirle homenaje a Coolio" y "además de Gangsta's Paradise nos dejó el temazo que fue la intro de Kenan y Kel y una participación memorable en Gravity Falls".

Así como "si recuerdas a Coolio por la canción de 'Gangsta's Paradise' y por la introducción del programa 'Kenan y Kel', tal vez sea hora de pensar en ahorrar para tu retiro".

Coolio, además de haber rapeado en el icónico intro de Kenan y Kel, también es autor de una canción inspirada en la caricatura "El laboratorio de Dexter" llamada "Dexter (What's His Name)". Por otro lado, su sencillo más exitoso, "Gangsta's Paradise", formó parte de una película dramática de 1995 titulada Dangerous Minds.

Se ha ido uno de los grandes del rap, Coolio ?? Siempre será recordado por su Gangsta´s Paradise pero en mi cabeza siempre va a sonar por la Intro de Kenan y Kel, DEP ?? pic.twitter.com/SHlcBqlauF — Multiverso de Chris (@MultiversoChris) September 29, 2022