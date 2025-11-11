Corona Capital 2025: Programa día por día del festival de música

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 11 (EL UNIVERSAL).- El Autódromo Hermanos Rodríguez está a punto de convertirse en el escenario de una de las mayores fiestas de la escena musical: el Corona Capital.

La edición de este 2025 incluye grandes estrellas del rock, pop y la música indie, como los legendarios Foo Fighters, Garbage y Linkin Park.

Con tres días de festival (viernes, sábado y domingo) y decenas de bandas para disfrutar, los organizadores del evento ya han publicado los horarios en los que se presentarán cada uno de los artistas, esto con la intención de que los fans planeen bien sus días y no se queden con las ganas de ver a ninguno.

Si eres de los que asistirán al Corona, aquí te dejamos el programa día por día.

Horarios del Corona Capital, viernes

Todo comienza en viernes 14 con Waxahatchee que abrirá el escenario Corona en punto de las 15:20 horas. Ya para la tarde, el ambiente se tornará nostálgico gracias a 4Non Blonds que se presentará a las 17:20 en el escenario Doritos, seguido de Garbage.

Por otro parte, Lucy Rose inaugurará el espacio Corona Sunsets. El atractivo principal llegará a las 23:00 horas, cuando Foo Fighters cierre con broche de oro la jornada.

Horarios del Corona Capital, sábado

El segundo día, será inaugurado por Haute & Freddy y Samia, quienes, en punto de las 15:20 horas, subirán a los escenarios Corona y Nivea respectivamente.

La fiesta continuará con Mogwai en el espacio principal para, posteriormente, presenciar el debut como solista de Damiano David (escenario Doritos).

La encargada de finalizar actividades será la ganadora del Grammy, Chapell Roan, con un set que durará hasta las primeras horas del domingo 16.

Horarios del Corona Capital, domingo

El último día fiesta también traerá grandes sorpresas, como el regreso de AFI, a las 20:10 en el escenario principal, o la presentación de la banda ochentera, Deftones (escenario Doritos).

La presentación estelar arrancará en punto de las 23:00 horas, cuando Linkin Park tome el escenario Corona para cantar, junto a sus fans, temas como "In the End", "Numb", y "Crawling". Al mismo tiempo, en el espacio Viva Tent, TR/ST estará tocando.