Son más de dos los asesinos de Jorge Eduardo

En el robo de automóvil y el asesinato de Jorge Eduardo Dávila Ramírez, estudiante de la UASLP, participaron más de dos personas, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Describió que al momento del ataque, el joven iba acompañado por una mujer, quien hasta el momento, no ha comparecido ante el Ministerio Público, con la finalidad de brindar su declaración y obtener mayores indicios del crimen.

Refirió que luego de la agresión, la mujer se mantuvo en el lugar, sin embargo, en la actualidad, la Policía de Investigación (PDI) la busca, por ello, requerirá colaboración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) para localizarla.

En entrevista, la fiscal general confirmó que la agresión por parte de los criminales, se cometió con arma de fuego.

Cuestionada sobre si se indaga como asalto o hay otra línea de investigación, debido a que la madre de la víctima es trabajadora de la policía capitalina, García Cázares subrayó que hasta el momento solo se investiga como robo.

“Estamos en esa investigación (determinar si los delincuentes son de origen foráneo). Ahorita estamos concentrando toda la información referente a cámaras, la Fiscalía tiene como finalidad establecer quiénes participaron y lograr su aprehensión”, sostuvo.

Dijo que los elementos de la PDI ya trabajan en el mapeo y localización de cámaras de vigilancia, pues existen complicaciones en el sentido de que los fines de semana, los negocios suelen cerrar. “La Fiscalía tuvo conocimiento de este hecho tan lamentable el sábado en las primeras horas de la mañana. Se inició la carpeta de investigación. Estamos en la fase de la investigación”, declaró.