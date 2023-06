Corridos tumbados, el top 5 de tendencias musicales en YouTube

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 16 (EL UNIVERSAL).- Los corridos tumbados o "bélicos" comenzaron a sonar con mayor frecuencia en las calles de la república mexicana. Ahora ya no sólo son comunes en lugares como Michoacán, Tejupilco, Sinaloa, Sonora, Monterrey, entre otros.

Sino que la popularidad de la música regional mexicana se encuentra, y me atrevo a decir, en un momento histórico.

Lo que también es sorprendente es que el género musical traspasó fronteras y edades; pues es común ver que tanto niños como adultos mayores escuchen las canciones de Peso Pluma, o algún otro artista parecido.

Por ejemplo, en redes sociales y sobre todo en TikTok, es común encontrar "trends" con las canciones más populares del momento, por lo que no es de extrañarse que los corridos de la "Doble P" se encuentren en, por lo menos, siete de cada 10 videos.

Cabe aclarar, que una cosa son las redes sociales y otra las plataformas digitales de música. Pero ¡sorpresa! en ambas lideran los corridos "belicosos".

De acuerdo con una publicación de Google, en el Top 5 de tendencias musicales en YouTube se encuentran:

La canción se estrenó hace dos semanas y sigue en la primera posición de tendencias musicales, y no es para menos pues ya supera las 80 millones de reproducciones.

La melodía se estrenó el ocho de junio y ya acumula más de 24 millones de reproducciones. ¡El fenómeno Peso Pluma está arrasando!

Esta posición no la ocupa la "Doble P", pero sí destaca que sea una canción de música regional. Es importante mencionar que Grupo Firme también ha ocupado los primeros lugares de tendencias musicales en ocasiones anteriores.

Es la única posición del top que no es del género regional mexicano. La canción se estrenó el nueve de junio y tiene más de seis millones de reproducciones.

Esta canción es una mezcla de sonidos, al principio se escucha popera y luego entra "el flow tumbado". A seis días de su estreno ya tiene más de tres millones de vistas.