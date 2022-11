Critican a actrices por su pronunciamiento ante el INE

A-AA+

La actriz Adriana Nieto, quien participó en la telenovela "Locura de Amor" y la también artista, Claudia Ramírez, fueron blanco de críticas en redes sociales luego de que expresaran su postura a favor de la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), esto con motivo de la reforma electoral que propuso el mandatario Andrés Manuel López Obrador, días atrás.

Mañana domingo, 13 de noviembre, opositores al gobierno del presidente se reunirán en el Centro de la Ciudad de México para dar un recorrido del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, pues el mandatario propone hacer algunas modificaciones dentro del órgano, entre estas: Eliminar 200 diputados y 32 senadores, reducir el financiamiento de los partidos políticos, hacer una nueva definición del concepto de "propaganda" para que el Gobierno se pronuncie durante las campañas y elecciones, además de que la elección de los consejeros del INE sea mediante el voto de la población, lo que hasta ahora no ocurre.

El tema ha formado parte de la agenda pública y se esperan movilizaciones en otros estados: El acto ha sido considerado por algunos como un intento del presidente por apropiarse del INE. Critican a Nieto y Ramírez Fue a través de Twitter donde la actriz egresada del CEA, posteó una imagen de color rosa en la que se lee: "Porque amo a México y respeto la democracia. Yo defiendo al INE".

Pese a que la fotografía no fue acompañada con ninguna opinión de la artista, la crítica de los internautas se dividió.

La verdadera defensa del INE es aquella que implica su transformación, no su conservación, escribió @amiche1 mientras que @Ronchogde posteó: "Estuviste a punto de convencerme, pero con esto, te hundiste al fondo y boca abajo". También hubo comentarios subidos de tono: "Vieja pend… ni sabes el significado de democracia. Por eso defiendes al INE Por ignorancia...", se leyó.

Incluso dijeron que Nieto defendía a "la corrupción", asimismo hubo quienes aseguraron la seguían por su creencia política. Por su parte, Claudia Ramírez publicó algo similar : "¿ y tú … te vas a quedar ahí sentado ? #YoDefiendoAlINE", lo que logró que algunos de sus seguidores también la atacaran. "Si lo defendieran, primero tendrías que entender la propuesta de reforma y ni siquiera la conoces", dijo @Papini74.

"Yo también (marcharé) para que Lorenzo siga ganando $300.000 mensuales. Vamos", posteó@Erick_Predicado. Recordemos que Lorenzo Córdova Vianello es presidente de INE desde 2014. Hasta el momento, ninguna de las artistas ha reaccionado a los comentarios.