Critican a Ninel Conde por falta de voz

Tras su pasado show en la noche mexicana, internautas la criticaron porque le faltó voz y aire para interpretar un tema de Karol G.

Además de celebrar las fiestas patrias, las diferentes alcaldías y municipios de México aprovecharon para mostrar un festival musical. En uno de ellos se presentó Ninel Conde, donde a decir de internautas, le faltó mucho para ofrecer un buen espectáculo.

De esta manera el llamado "Bombón asesino" una vez más fue el blanco de las burlas y críticas en internet, pues los fans la destrozaron por cantar muy a su estilo "Provenza" de Karol G, durante su presentación del 15 de septiembre en Cuajimalpa.

Los internautas enfatizaron que a ella en realidad no le ha ido muy bien con el tema del canto. Uno de los más llamativos fue donde mencionaron que se estaba ahogando y que no habría podido terminar la estrofa.

"Ya siéntese señora", "Bueno, nunca entendió que ella no canta", "Ni tiempo de pintar la casa nos dio", "No aguantó la estrofa completa, se le fue el aire", "Te estás ahogando", "Uno debe conocer sus limitaciones", "Me está sangrando el oído", "No le falta mucho, le falta todo", "Que la demanden por destruir la canción", fueron algunas de las impresiones.

También le hicieron notar que su show está basado en covers de otras estrellas de la música. "Qué original! Se dice ser cantante y siempre canta canciones de otros artistas, para que hacerle a la payasada".