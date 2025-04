Emotiva felicitación de Cruz Martínez a Melenie Carmona por su cumpleaños

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El productor Cruz Martínez, expareja de Alicia Villarreal, felicitó a su hijastra Melenie Carmona por su cumpleaños número 26 con una emotiva publicación en redes sociales.

A través de Instagram, el músico, quien enfrenta una denuncia por violencia doméstica interpuesta por la intérprete de "Te quedó grande la yegua", expresó el profundo cariño que siente por la joven, a quien describió como "el regalo más grande de la vida".

"Desde el instante, cambiaste (mi vida) para siempre. Con tu luz, tu fuerza, tu ternura, tu sonrisa, me enseñaste lo que significa el amor verdadero", se lee en el mensaje.

Martínez acompañó sus palabras con una serie de fotografías en las que se les ve en distintas etapas de su vida juntos: desde cuando ella era niña, aprendiendo piano a su lado, hasta momentos más recientes compartiendo comidas y paseos.

El productor también destacó las cualidades de Melenie con otro mensaje: "Eres una mujer increíble, inteligente, valiente, hermosa por dentro y por fuera. Me llena de orgullo verte crecer, luchar por tus sueños y convertirte cada día en una versión aún más maravillosa de ti misma".

Además, aseguró tener grandes expectativas sobre su futuro: "Gracias por ser la mejor hija, mi inspiración, mi alegría siempre. Nunca olvides lo especial que eres. Te amo más de lo que las palabras pueden decir".

La joven respondió con un breve pero significativo mensaje: "Te amo hasta la luna y de regreso".

La relación entre Martínez y Melenie ha sido objeto de comentarios en redes sociales luego de que Alicia Villarreal presentara una denuncia en su contra. El pasado 19 de febrero, la cantante acudió a la Fiscalía Especializada en Feminicidio y Delitos Cometidos Contra las Mujeres en Nuevo León para ratificar su acusación.

Días después, Melenie reaccionó a las críticas que recibió por no pronunciarse públicamente a favor de su madre, y lamentó que muchos solo busquen conocer detalles del conflicto familiar:

"Se me juzga mucho porque no estoy alzando la voz, pero solo quieren el chisme, quieren saber qué está pasando y eso de mi boca no va a salir", dijo.

Agregó que, debido al proceso legal en curso, no puede ofrecer más información, pero dejó claro que su silencio no implica una falta de apoyo hacia su madre.