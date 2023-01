Cuál era el origen del nombre artístico de Polo Polo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 23 (EL UNIVERSAL).- El comediante Polo Polo murió la madrugada de este lunes a la edad de 78 años, reportó su hijo Paul García, quien dio a conocer los pormenores de su deceso.

Paul García, hijo del comediante, entró en comunicación con el programa "Ventaneando", y dio a conocer que se trató de muerte natural: "Dejó de respirar", compartió.

Origen del nombre Polo Polo

Leopoldo Roberto García Peláez Benítez mejor conocido como Polo Polo, tiene una amplia trayectoria en el mundo de la comedia, conocido por su stand-up, así como por sus apariciones en varios programas de televisión y películas.

Sin embargo, durante mucho tiempo se especuló sobre su nombre artístico.

Fue el mismo comediante que reveló que el motivo del sobrenombre se debió a un accidente de filmación.

De acuerdo con una entrevista publicada por el diario Chicago Tribune, Polo Polo fue apodado así por error en la grabación de un comercial protagonizado por él, pues, cuando era niño, mucha gente lo llamaba "pollo", pero para abreviar algunos le decían "polo".

Durante la grabación, el comediante dijo sus líneas "Y no se pierdan lo mejor de México nocturno con Polo", las tres cámaras que lo filmaban se congelaron, causando que el último se repitiera varias veces ocasionando que se dijera muchas veces el nombre "Polo".

"Yo lo quería matar, pero él se fue y yo me fui también. Al llegar al bar (donde trabajaba) en la noche, ya habían salido los anuncios por la tele y me comenzaron a fastidiar con 'mira ahí viene Polo, Polo, Polo, Polo' y con eso ya nadie sabía cuántos 'Polo' eran. Hasta que al final quedó en Polo Polo", relató el comediante para el diario.