¿Cuándo serán las preventas exclusivas para "Soy rebelde Tour"?

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- Hace unas semanas, un fuerte rumor se propagó en las redes sociales, sugiriendo que RBD concluiría su "Soy Rebelde Tour" en el Estadio Azteca. Aunque los cantantes mantuvieron un silencio misterioso que aumentó la emoción de los fanáticos, fue ayer, durante la última expulsión de "La casa de los famosos", cuando finalmente confirmaron las especulaciones.

Aunque Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann no realizaron una actuación musical en el programa, sino que se conectaron con los participantes, aprovecharon la ocasión para anunciar que el concierto se llevará a cabo el próximo 21 de diciembre.

Vale la pena mencionar que los famosos también extendieron una invitación al Team Infierno, compuesto por Nicola Porcella, Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Emilio Osorio, el quinto eliminado de la casa.

Tras este emocionante anuncio, Ocesa, a través de sus plataformas oficiales, liberó el cartel del evento junto con detalles sobre las preventas.

¿Cuándo comenzarán las preventas para el concierto en el Estadio Azteca de RBD?

Según información proporcionada por la empresa encargada de la venta de boletos, la preventa para este evento final tendrá lugar el 17 de agosto para los titulares de cuentas Citibanamex. Además, existen otras fechas relevantes. Hasta el momento, se desconoce si habrá una venta especial similar a la que se realizó en Spotify para los eventos en el Foro Sol.

Aquí las fechas de las preventas

Martes 15 de agosto: Venta Beyond / Prestige - A partir de las 9 de la mañana

Miércoles 16 de agosto: Pre Preventa Priority - A partir de las 9 de la mañana

Jueves 17 de agosto: Preventa Exclusiva Citibanamex A partir de las 2 de la tarde

Viernes 18 de agosto: Venta General - A partir de las 2 de la tarde

Además, se ofrecerá la opción de adquirir los boletos a tres meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos. Hasta el momento, los precios de las entradas oficiales no han sido revelados.