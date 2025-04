¿Cuál es el auto más vendido y el menos robado del mundo?

Tener el título de "el auto más vendido del mundo" durante un año en particular no es tarea fácil. Para empezar, se requiere estar presente en la gran mayoría de mercados y tener una ventaja competitiva sobre sus rivales.

A pesar de existir marcas con trayectorias más largas, el auto más vendido de 2024 es de una de las empresas con menos años de vida, pero con un crecimiento importante en cuanto a tecnología y disponibilidad.

Aunque nos referimos a una marca que actualmente se la ha vivido en controversias desde la entrada del presidente Donald Trump, y que probablemente este 2025, no sea la marca con autos más vendidos. Aquí en Autopistas te contamos cuáles son las razones de por qué esta marca tiene los autos que más se venden y que menos se roban.

El auto más vendido del mundo

Podría pensarse que Toyota es la marca que ofrece alguno de los autos más vendidos en todo el mundo, con el Corolla, por ejemplo, pues se ofrece practicamente en todo el planeta con una variedad de motorizaciones y equipamiento. Aunque se encuentra dentro del ranking de autos más vendidos, no fue el número uno.

De acuerdo con información de JATO Dynamics, empresa dedicada a medir cifras de ventas alrededor del mundo, entre otras tareas, el auto más vendido en el mundo por segundo año consecutivo fue el Tesla Model Y. Con 1.09 millones de unidades comercializadas, superó al Toyota Corolla, que cerró el año con 1.08 millones.

Este SUV 100% eléctrico es principalmente vendido en China, Estados Unidos y Europa. Podemos encontrar un diseño sobrio en su exterior con lineas curvas que lo hacen aerodinamico, sin embargo donde más llamala atención es en su interior con un diseño tan reduccionista y también las asistencias tecnológicas con las que cuenta.

El auto menos robado del mundo

Aunque no necesariamente es el mismo auto, es la misma marca quien ocupa el primer lugar del vehículo con menor riesgo de robos: el Tesla Model 3, el sedán eléctrico de la marca estadounidense, según datos del Highway Loss Data Institute (HLDI).

Principalmente, este modelo se salva de ser robado tan fácilmente debido a la tecnología avanzada que tiene. Puedes activar un sistema de alerta en el cual, en caso de que toquen el vehículo, se encienden las cámaras, se empieza a grabar y se activa una alarma para espantar a los rufianes. También cuenta con geolocalización satelital y bloqueo remoto, en caso de que sea robado el vehículo. Además, sus piezas y componentes no son compatibles con otros modelos o marcas de autos, lo que tampoco es negocio para los ladrones.

Es por esto que Tesla se posiciona en el primer lugar en ambas categorías. Y aunque la marca ha estado envuelta en polémicas recientes por los intereses sociales y gubernamentales de su CEO, lo cierto es que sus autos siguen destacando por su tecnología, presencia global y resultados concretos.