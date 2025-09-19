¿Cuánto pagar en Prime Video para ver el concierto de Bad Bunny?

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- ¡Bad Bunny se despide a lo grande en Puerto Rico! Tras ofrecer 30 conciertos en el Coliseo José Miguel Agrelot, el puertorriqueño cerrará su exitosa residencia con "No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más", el último espectáculo en su tierra natal.

Lo mejor es que dicho concierto será transmitido en Amazon Prime Video y Twitch para que los fanáticos del cantante puedan verlo desde la comodidad de su casa.

A partir de las 6:30 (hora Centro de México) del 20 de septiembre podrás verlo en la plataforma de streaming de Amazon. Si aún no cuentas con una suscripción, pero quieres adquirirla para no perderte el concierto de Bad Bunny, en Tech Bit te contamos cuánto cuesta.

¿Cuánto cuesta la suscripción de Prime Video?

Si no quieres perderte ningún detalle del concierto de Bad Bunny desde Puerto Rico, toma en cuenta que Prime Video ofrece varias opciones de contratación.

En primer lugar, la suscripción a Prime Video con anuncios que tiene un costo de 99 pesos al mes. O bien, el precio anual de la plataforma de streaming es de 899 pesos.

Por otro lado, si los anuncios te molestan puede eliminarlos al pagar 50 pesos más a la suscripción mensual, por lo tanto, el costo se elevaría a 149 pesos.

Además, si eres nuevo en la plataforma, la página de Amazon te ofrece una prueba de una semana por 19 pesos, al segundo mes se renueva automáticamente por 99 pesos al mes. Si no quieres conservar la suscripción solo debes presionar el botón de "Cancelar suscripción" en tu perfil de Prime Video.

¿Cómo ver el concierto de Bad Bunny en Prime Video?

Para ver el concierto de Bad Bunny a través de la plataforma de Prime Video, solamente tendrás que acceder a tu cuenta en tu dispositivo de preferencia, ya sea computadora, celular, pantalla o tableta y buscar el evento "No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más".

El evento ya aparece disponible en Prime Video, sin embargo, aún no es posible reproducirlo ya que la reproducción iniciará a las 6:30 de la tarde de este sábado 20 de septiembre. Pero, puedes presionar en "Agregar a la lista de videos" para que lo encuentres más fácilmente el día del concierto.

Debes saber que este concierto no tendrá ningún costo extra más allá de tu suscripción mensual si es que ya eres miembro de Prime Video.