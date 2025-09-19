Semarnat Anuncia nueva evaluación ambiental

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) llevará a cabo una nueva evaluación ambiental, conforme al artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y demás disposiciones legales aplicables, al proyecto turístico del cuarto muelle de cruceros en Cozumel.

A través de la Subsecretaría de Regulación Ambiental reportó que anuló la resolución en materia de impacto ambiental emitida el 7 de diciembre de 2021 respecto al proyecto denominado "Muelle Cozumel, Terminal de Cruceros".

La dependencia dijo que esta decisión, que fue tomada el 11 de septiembre de 2025, responde al análisis del recurso de revisión interpuesto por personas habitantes de Cozumel, quienes manifestaron su preocupación por los posibles impactos del proyecto sobre los ecosistemas marinos y costeros de la isla.

La Secretaría reiteró su compromiso con una evaluación ambiental rigurosa, transparente y conforme a derecho, que garantice la protección del patrimonio natural de México y atienda las voces legítimas de la ciudadanía.

Aseguró que la conservación de la biodiversidad y la integridad de los ecosistemas marinos es y será prioridad en la toma de decisiones ambientales durante esta administración.

En el primer semestre del año, la empresa Muelles del Caribe empezó la construcción del cuarto muelle para cruceros, proyecto que contaba con los permisos de la Semarnat y un plan de mitigación ambiental que no considera la existencia de un gran arrecife ubicado en la zona de edificación del muelle.

Ante estos hechos, vecinos y activistas por el medio ambiente realizaron protestas para frenar la obra e iniciaron un proceso legal para que la Semarnat pusiera freno al proyecto.

El 13 de junio, la Semarnat inició una revisión del resolutivo en materia de impacto ambiental que autorizó el proyecto "Muelle Cozumel, Terminal de Cruceros" con el objetivo de valorar la construcción.