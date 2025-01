VIDEO | La experiencia de un cubano con la pizza mexicana

La gastronomía sigue siendo uno de los puntos de encuentro de las personas de distintas nacionalidades. En la comida que se produce en cada país se encuentran fragmentos de las culturas y tradiciones de cada región por lo que es común encontrar en redes sociales videos de personas probando platillos en destinos visitados.

TikTok es una de las plataformas en las que el intercambio cultural se evidencia de diferentes maneras y la gastronomía no es la excepción. Al respecto, hoy te contamos sobre un video que se ha convertido en viral en esta red social y que muestra a un ciudadano cubano degustando por primera vez una pizza mexicana.

El video publicado en la cuenta @pareja.cubana.mex muestra a un hombre nacido en Cuba que abre una caja de pizza en México. "Hoy voy a comer pizza mexicana por primera vez", indica en el comienzo del video dando cuenta que, a primera vista, el producto es "10 veces mejor que en Cuba", revolucionando así a los usuarios de TikTok.

"Esto sí es una pizza, tiene carne", se oye al asombrado hombre. Además, añade que "si un cubano viera esto le da un infarto masivo". Su reacción sorprendió a muchos internautas que desconocen cómo son las pizzas en Cuba, aunque en el video el hombre afirma: "Carnita, queso, peperoni, en Cuba no hay ni eso. Está muy rico para ser verdad".

El video se hizo viral en TikTok, por un lado por las diferencias entre la gastronomía de ambos países y por la reacción del ciudadano al comer por primera vez una pizza mexicana. "Nada que ver con la pizza cubana lo digo porque ya fui a cuba y no lo podía creer cuando miré la pizza cubana", "Me dio mucha ternura, lo quiero mucho señor cubano que valora lo que los mexicanos desprecian", "Tiene que probar las tortas cubanas en México" y "No sé si sonreír o llorar con este vídeo", fueron algunos de los comentarios publicados.