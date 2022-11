Cuestionan nuevo protagónico de Gabriel Soto; piden otros actores

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- Faltan muy pocos días para el estreno de "Mi camino es amarte", telenovela protagonizada por Susana González y Gabriel Soto, y aunque tanto la producción del melodrama como Televisa le han apostado a que será todo un éxito, el público ya ha mostrado su descontento con este proyecto.

Es cierto que dentro del elenco hay varias sorpresas, como el debut en televisión de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, sin embargo lo que tiene tan molesto a los televidentes es que en el papel protagónico repite, una vez más, Soto.

Y es que en los últimos dos años, el novio de Irina Baeva ha aparecido en cuatro telenovelas diferentes, "La Madrastra", "Amor divido", "Te acuerdas de mi" y "Soltero con hijas", de las cuales, en tres ocasiones, llevó el rol principal de la historia.

Para muchos, la imagen de Soto ya ha comenzado a desgastarse y a ser un tanto molesta en la pantalla, o por lo menos así lo hicieron ver en las redes sociales: "¡Ay no!, otra vez el mismo protagonista", "¿Qué no tienen otros actores? Ya el tiempo de galán de Gabriel Soto pasó, ya es para antagónico", "Qué no tienen otro galán?", "Soto ya está bien veterano, parece que no hay más actores denle chance a los demás jóvenes, siempre los mismos".

Pero no sólo eso, hay gente que también se quejó por el título del melodrama, ya que se han dado cuenta que muchos de ellos se parecen demasiado entre sí, por ejemplo "Mi camino es amarte", suena casi idéntico a "Mi fortuna es amarte", ambas telenovelas encabezadas por Susana González.

"El título bien original, hace un año ella y Zepeda en 'Mi fortuna es amarte', ahora es puro amarte o qué show", "Todas las novelas tienen en su título 'camino'", "'Mi fortuna es amarte', 'Mi Camino es amarte', no pues qué originales con los títulos", fueron parte de los comentarios de la gente.

Además de Gabriel y Susana, la telenovela contará con las actuaciones de Mark Tacher, Carlos Said, Rodrigo Brand, Diana Haro, Alberto Estrella, Monika Sánchez, Sara Corrales, Sergio Reynoso y Ximena Herrera, entre otros.

"Mi camino es amarte" se estrenará el 7 de noviembre a las 20:30 horas por el canal Las Estrellas, la producción está a cargo de Nicandro Díaz.