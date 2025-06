Cynthia Erivo brilla en los Tony 2025 con ovacionada actuación

La protagonista de "Wicked: Por Siempre", Cynthia Erivo, protagonizó uno de los mejores momentos de los Premios Tony 2025. Durante la ceremonia, la actriz interpretó un tema original que le mereció una ovación de pie.

A través de redes sociales, usuarios halagaron la presentación de la intérprete de la "Bruja Mala del Oeste". Además, Erivo puso a bailar a varias estrellas y cantantes, incluido a: Adam Lambert, Kristin Chenoweth, entre otros.

Acompañada de un vestido rojo, Cynthia Erivo dejó vislumbrados a los asistentes debido a que repitió el viral apretón de manos que tuvo con Oprah Winfrey. El momento volvió a repetirse durante los Premios Tony 2025, reafirmando su amistad.

Usuarios en redes sociales halagaron a Cynthia Erivo en los Premios Tony 2025 por su talento y su voz. Igualmente, la cantante interpretó por primera vez en el escenario su número "Sometimes All You Need is a Song".

Aunque durante los Premios Tony 2025 no se mencionaron detalles sobre el próximo proyecto en el que Cynthia Erivo y Ariana Grande trabajan, esta semana hubo un adelanto de "Wicked: Por Siempre".

Universal Pictures, en redes sociales, estrenó el primer tráiler de "Wicked: Por Siempre", donde veremos la historia de enemistad entre ambas brujas para salvaguardar al mundo del "El Mago de Oz".

Cynthia Erivo, en el tráiler de la segunda película de Wicked, interpretó la canción "No Good Deed", una de las canciones más icónicas del musical de Broadway en el que está basada la película y que tiene a los fans emocionados. "Wicked: Por Siempre" llegará a salas de cine mexicanas este 21 de noviembre de 2025.