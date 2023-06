Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera revelan cuándo nacerá su hijo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 1 (EL UNIVERSAL).- Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez están en la recta final de su embarazo, la pareja sorprendió a sus fans al anunciar la feliz noticia en marzo, después de que llegaron al altar y compartieron algunos detalles de su romántica unión en Europa, donde sólo estuvieron presente su familia y pocos amigos; aunque han llevado su relación con mucha discreción, están convencidos de que algo tan feliz, como lo es el nacimiento de su esperado hijo, no puede ocultarse y se debe compartir.

Rivera está por iniciar una gira por Estados Unidos compuesta por 24 fechas, 20 de ellas ya con "sold out", y aunque su esposa Cynthia lo ha estado acompañando durante sus conciertos, la recta final del embarazo ya no se lo permitirá, por lo que se encuentran ultimando los detalles para la llegada del bebé.

A través de Instagram, la exintegrante de "La Academia" ha compartido con sus seguidores cómo ha ido creciendo su pancita, los cambios físicos y todo lo que ha comprado para su hijo, y confesó que sin duda, estas compras la emocionan más que si comprara algo para ella.

Ropita de todas los estilos, mamilas y toda clase de artículos para bebé es lo que la pareja ha recibido desde que hizo pública la noticia de que se convertirán en padres, en su visita a Miami adquirieron las últimas cosas que les hacía falta, así lo reveló Cynthia, quien contó que ya ha recibido información de su asesora de lactancia, además de que alistan en México el cuarto de León.

En su visita al programa "Despierta América", Carlos Rivera confirmó lo que su esposa dijo en un video, que esperan que su hijo nazca en agosto y que sea del signo zodiacal Leo; la actuación de Rivera en la obra musical de "El Rey León" fue un parteaguas en su carrera, por lo que el nombre no podía haber sido otro.

Aunque Carlos debutará como papá, dijo tener una idea de lo que es porque cuando tenía nueve años fue como un padre para su hermano menor, quien cada Día del Padre lo llama para felicitarlo; Carlos Rivera confesó que su esposa Cynthia "se ve hermosa" embarazada y al igual que él, ella está muy emocionada por el nacimiento de León.