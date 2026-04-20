D4vd acusado de asesinato de menor 14 años en Los Ángeles

LOS ÁNGELES (AP) — El cantante D4vd ha sido acusado de asesinato por la muerte de una adolescente de 14 años cuyo cuerpo desmembrado y en descomposición fue hallado en septiembre en su Tesla aparentemente abandonado, informaron los fiscales el lunes.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles indicó que D4vd, de 21 años, cuyo nombre legal es David Burke, fue acusado de asesinato en primer grado; actos lascivos y libidinosos con una persona menor de 14 años; y mutilación de un cadáver por la muerte de Celeste Rivas Hernandez. Su familia denunció su desaparición en 2024, cuando ella tenía 13 años. Las autoridades sostienen que tenía 14 cuando murió.

Los cargos por asesinato incluían circunstancias especiales, acecho, cometer un delito con fines de lucro económico y asesinar al testigo en una investigación, que podrían conllevar la pena de muerte. Los fiscales no han anunciado si la solicitarán.

Los abogados del cantante de alt-pop nacido en Houston afirmaron que era inocente en un comunicado difundido después de que detectives de homicidios lo arrestaran el jueves en una vivienda en Hollywood.

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"Que quede claro: las pruebas reales en este caso demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernandez y que él no fue la causa de su muerte", señalaron los abogados en un comunicado.

El cuerpo de Rivas Hernandez, muerta desde hacía tiempo, fue encontrado dentro de un Tesla que fue remolcado desde Hollywood Hills el 8 de septiembre, un día después de que ella habría cumplido 15 años. Su familia había reportado su desaparición desde su ciudad natal de Lake Elsinore, a unas 70 millas (112 kilómetros) al sureste de Los Ángeles.

Las autoridades no identificaron públicamente a Burke como sospechoso hasta su arresto. Y el comunicado de sus abogados la semana pasada, en el que señalaron que "defenderán enérgicamente la inocencia de David", fue la primera vez que se pronunciaron públicamente.

El cantante había estado bajo investigación de un gran jurado del condado de Los Ángeles que indagaba la muerte. La pesquisa era oficialmente secreta, pero su existencia, y que él figuraba como su objetivo, se reveló en febrero cuando su madre, su padre y su hermano objetaron en un tribunal de Texas las citaciones que exigían que testificaran.

Según escritos judiciales de los fiscales, el Tesla Model Y 2023 estaba registrado a nombre del cantante en la dirección de Texas de sus familiares citados. Había sido remolcado desde un vecindario exclusivo de Hollywood Hills donde había estado estacionado como si estuviera abandonado.

Los investigadores policiales que registraron el Tesla en un depósito de remolque encontraron una bolsa para cadáveres "cubierta de insectos y con un fuerte olor a descomposición", según documentos judiciales. Los detectives abrieron parcialmente la cremallera de una bolsa y encontraron una cabeza y un torso.

De acuerdo con documentos judiciales, investigadores de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles retiraron la bolsa y "descubrieron que los brazos y las piernas habían sido separados del cuerpo". Debajo de la primera se encontró una segunda bolsa negra, y dentro había partes del cuerpo desmembradas. No se ha revelado públicamente ninguna causa de muerte, y la policía consiguió que un juez bloqueara la divulgación de los detalles de la autopsia. El viernes, el médico forense dijo a The Associated Press que la orden judicial seguía vigente tras el arresto de Burke, y sugirió preguntar a la policía si solicitarían levantarla.

La familia de Rivas Hernandez se ha mantenido en privado y no ha hecho declaraciones públicas sobre su muerte ni sobre el caso.

D4vd, que se pronuncia "David", ganó popularidad entre la Generación Z por su mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi. Se volvió viral en TikTok en 2022 con el éxito "Romantic Homicide", que alcanzó el puesto número 4 en la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard. Luego firmó con Darkroom e Interscope Records y lanzó su EP debut "Petals to Thorns" y un trabajo posterior, "The Lost Petals", en 2023.

Cuando se descubrió el cuerpo, el cantante continuó su gira por Norteamérica, pero cuando los reportes sobre su posible implicación se difundieron ampliamente, canceló los dos últimos conciertos y una gira europea que iba a realizarse después.