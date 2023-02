Da concierto Ángela Aguilar a la realeza española

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- La fama que Ángela Aguilar ha alcanzado ya traspasó las fronteras. La cantante mexicana es miembro de una de las familias más representativas del género regional mexicano y ya se ha convertido en un referente a nivel mundial, esto lo demostró durante un concierto que ofreció para la realeza española.

A sus 19 años es considerada la "Princesa del regional mexicano" e hizo honor a este título durante un lujoso y exclusivo concierto sucedido en Madrid, donde estuvo presente la exmonarca Sofía, actual reina madre de España.

"Tremendo privilegio, algo que nunca me imaginé. Definitivamente la música es el idioma universal. Infinitas gracias. Esta experiencia me la llevo en el corazón", escribió Aguilar en su cuenta de Instagram junto a su foto con la reina.

La hija de Pepe Aguilar hizo esta presentación para recaudar fondos para una noble causa organizada por la Fundación Reina Sofía, según detalló su padre hace unos días, la intérprete de "Qué agonía" estuvo acompañada por dos guitarristas sevillanos que representaron la cultura musical del país europeo.

Mientras que, según detalles en sus redes sociales la mexicana hizo honor a sus raíces no sólo con un vestido en el que bordado a mano tenía el escudo nacional con lentejuelas, sino que también cantó con mariachi temas como "Malagueña" y "Me gustas mucho".

Algunos de los asistentes fueron el director mexicano Manolo Caro y la conductora Barbara Coppel.

Después de su presentación la joven cambió su vestuario a un vestido color azul con blanco que acompañó con unos aretes que fueron propiedad de su abuela, la también cantante Flor Silvestre. Ella misma informó de este detalle en un video donde los presumió orgullosa.

Durante el evento se subastaron piezas de arte, que según detalló Manolo Caro en su Instagram, fueron vendidas hasta por 59 mil euros.

Ángela recibe críticas de los usuarios

Aunque este evento fue muy importante para la vid ay la carrera de la joven cantante, muchos de los usuarios de las redes sociales explotaron en su contra, pues todavía no le perdonan la publicación que hizo y donde se mostraba orgullosa de sus raíces argentinas.

"Ahora dirá que es 10 por ciento española", "No lo entenderíamos", "Sigo esperando que diga su porcentaje de española", "¿Y ahora también serás española? escuincla ridícula", son sólo algunos de los duros comentarios que recibió.

Sin embargo, también hubo quien salió a su defensa, y la felicitó por su trabajo y el éxito que ha conseguido en tan sólo unos cuantos años de carrera.