Daniel Bisogno regresará en enero a "Ventaneando"

Mientras celebraban la comida navideña de "Ventaneando", Pati Chapoy habló de la salud de Daniel Bisogno, asegurando que el conductor se encuentra mejor, motivo por lo que en enero volverá a la conducción del programa.

Como cada año, el vespertino tuvo como invitado a un grupo de famosos que compartieron una comida junto a sus conductores.

En esta ocasión tuvieron como invitados a la cantante María del Sol, Jorge "Coque" Muñiz y a su hijo Axel.

Mientras disfrutaban de platillos típicos de estas fechas, como los romeritos y el bacalao, Pati, Rosario Murrieta, Mónica Castañeda y Pedro Sola preguntaban a sus invitados acerca de las costumbres que replican cada Noche Buena y cada Navidad.

¿El más conservador?, sin duda, el Coque, que mostró su gran carisma y facilidad de habla, de hecho, fue él quien pidió permiso, con cierto hermetismo, a Chapoy para hacer un brindis por Daniel Bisogno.

Al escuchar el nombre del conductor, Pati aceptó de inmediato y, junto a las y los demás presentes, alzaron su copa, escuchando las palabras de Muñiz, quien pidió por su salud y pronta recuperación.

Además, el intérprete de "Casi siempre estoy pensando en ti" expresó el gran cariño que tiene por Bisogno, deriva de la amistad de años que los preceden; hizo énfasis en la falta que considera que hace en el programa.

Fue entonces que la periodista aprovechó para actualizar el estado de salud de "el Muñeco", el cual había sido reservado desde hace semanas, en que se dejó de hablar de su progreso de forma repentina.

"Afortunadamente sigue muy bien, lo que le hicieron fue milagroso, no le sacaron una muela, recordemos que tuvo un trasplante de hígado, no es cosa menor".

Pati habló más del tema y hasta reveló que el conductor retomará su lugar en "Ventaneando" en enero.

"Eventualmente, va al hospital a que le hagan estudios, afortunadamente va muy bien, en enero estará de vuelta".

A continuación, Chapoy agradeció a Muñiz por hablar del tema y, a título propio, pidió a la audiencia tener presente a los que ya no están con nosotros, pues el cantante también mencionó la partida de Silvia Pinal.

"Esta mesa es un homenaje a todos los que se fueron", señaló la titular del programa.