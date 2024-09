DANIEL CRAIG PROTAGONISTA EN VENECIA

VENECIA (ITALIA).- El actor británico Daniel Craig fue este martes la estrella principal de la alfombra roja del Festival de Venecia por el estreno de la película de Luca Guadagnino ‘Queer’, al que acudió como invitado el cineasta Pedro Almodóvar.

Craig apareció en el Palacio del Cine del Lido, la isla veneciana que acoge este prestigioso certamen, vestido con un traje beige y de la mano de su esposa Rachel Weisz.

El actor ha sacudido su carrera de James Bond haciendo ahora el papel de homosexual en ‘Queer’, película con la que Guadagnino compite este año por el León de Oro e inspirada en la novela semiautobiográfica del escritor ‘beat’ William S. Burroughs.

El director de la aclamada ‘Call me by your name’ (2017) fue el último en aparecer en la alfombra roja, desatando el furor de los miles de seguidores que le esperaban en el lugar.

También causó sensación el joven actor estadounidense Drew Starkey, que protagoniza ‘Queer’ con Craig, compartiendo varias escenas de sexo.

Anteriormente habían pasado por la alfombra roja veneciana otras celebridades como el director español Pedro Almodóvar, que este año también compite en Venecia con su primer largometraje en inglés, ‘The room next door’.

Le acompañó una de las protagonistas de su película, Tilda Swinton, que en el pasado trabajo para Guadagnino en ‘Io sono l’amore’ (2009) o en ‘Suspiria’ (2019), adaptación del clásico del terror de Dario Argento.