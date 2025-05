Daniela Castro revive el trauma del intento de secuestro en 1996

Durante la promoción de "Cautiva por amor", su nuevo proyecto en TV Azteca, la actriz Daniela Castro abrió una herida que llevaba casi tres décadas cerrada: el intento de secuestro que sufrió en 1996, cuando grababa "Cañaveral de pasiones".

"Me llegaron por atrás, fue muy traumático y lo sigue siendo". Desde entonces, dijo, no puede soportar que alguien se le acerque por la espalda. "Me dieron una tranquiza bestial. Fue un shock, algo que nunca se te borra".

El ataque ocurrió en una locación de grabación. Según relató, logró escapar gracias a un desconocido que intervino cuando comenzaron los disparos. "Ese señor fue un ángel. Se me aventó para que no me llegara el balazo. Gracias a él estoy aquí, hablando contigo", contó.