Daniela Parra advierte al productor del documental de Alexa Hoffman

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 23 (EL UNIVERSAL).- Hace unos minutos, Daniela Parra, hija de Héctor "N", compartió un tuit en el que se dirige directamente al actor Felipe Nájera, quien se encuentra produciendo el documental "Los dos juicios de Alexa", en el que se narrará los abusos que vivió la hija de Ginny Hoffman a manos de su papá, haciendo de su conocimiento que no cuenta con la autorización de utilizar la imagen ni el nombre de ella y su padre, por lo que compartió unas capturas de pantallas donde demuestra que, si bien, la producción se puso en contacto para conocer su versión de los hechos, Daniela no aceptó.

Luego de que el pasado 13 de mayo, Héctor "N" fuera declarado culpable por el delito de corrupción de menores, quien se encuentra en la espera de conocer los años por los que será sentenciado, la hija mayor del actor, Daniela Parra, ha mostrado la frustración que le ha causado la resolución que dictaminó el juez penal, debido a que, desde que su media hermana -Alexa Hoffman- acusó formalmente a su padre de abuso sexual, en agosto de 2020, no ha hecho más que salir en defensa del actor frente a los medios y las autoridades legales.

Por ello, no causa sorpresa que la joven que, desde que su padre fue vinculado a proceso ha recaudado dinero para seguir costeando los gastos del caso, recurriera a sus redes sociales para aclarar que no ha dado ninguna autorización a Felipe Nájera, productor del documental que hablará de la experiencia que Alexa vivió con Héctor "N", entre los 6 a los 14 años, de que use su nombre o el de su padre, así como tampoco aprobó el proyecto, el cual sí fue consentido por Ginny, pese a que este comenzó sus filmaciones antes de que el caso llegara a una resolución.

Dicha aclaración la realizó al compartir una serie de capturas de pantalla de una conversación fechada el 26 de abril (hace poco menos de un mes), en la que una persona a la que se refiere como "Diego", le envió un mensaje de WhatsApp extendiéndole la invitación en participar en "Los dos juicios de Alexa", aseverando que la producción del documental estaba interesada en también retratar su versión de los hechos, a través de una entrevista, la que le aseguraban que se realizaría sin inclinaciones "amarillistas" y, en cambio, tratarían la información "con la mayor veracidad".

Y aunque Daniela contestó de forma conciliadora a estos mensajes, expresó que -por obvias razones- no aceptaba la invitación, pues no sería partícipe de un proyecto que fuera en contra de sus valores, pero, eso no fue todo, sino que la joven aprovechó para dejar en claro que no daba su autorización que el documental se llevara a cabo, como tampoco aprobaba el uso de su nombre o el de su padre.

Fue así como hoy decidió dirigirse, directamente, -valga la redundancia- a Nájera para recordarle su desacuerdo, pues el actor y producción ha seguido en pie con las grabaciones del proyecto, a tal grado que, ya ha compartido en sus redes sociales un adelanto de lo que podrá verse en la pantalla.

"Sólo le recuerdo a Felipe Nájera y a todo su equipo de ´producción´ que desde el 26 DE ABRIL, NO tienen autorización para utilizar nuestra imagen ni nuestro nombre. Buen día".

@FelipeNajera66 Claramente @DannielaPr esta diciendo que NO AUTORIZA el uso de su imagen, ni la de su Papá.

Todos lo entendimos y tu? https://t.co/njpehOGoxc — InfoNews (@Alma_Viajera33) May 23, 2023

Desde que se dio a conocer que Alexa estaba colaborado para la realización de este documental, el proyecto ha sido muy criticado, debido a que presenta imágenes explícitas de los supuestos acontecimientos que tuvieron lugar cuando Hoffman era una niña y adolescente, sin embargo, el productor de "Los dos juicios de Alexa" ha aclarado que son tomas actuadas, basadas en pruebas reales.