David Faitelson arremete contra Hugo Sánchez

Hace unos días el mejor futbolista mexicano de la historia, Hugo Sánchez, le sugirió al propietario de las Chivas, Amaury Vergara, que cambie la filosofía de jugar con puros jugadores mexicanos y que acepte extranjeros en el Guadalajara.

En los últimos años, ante los fracasos del Rebaño y los éxitos de sus clásicos rivales como Atlas que fue bicampeón o el América, que es el actual tricampeón de la Liga MX, el debate sobre cambiar la identidad 100 por ciento mexicana de las Chivas se instaló en la opinión pública.

"Amaury, no engañes a la gente en cuanto a temas de cambiar de entrenador y eso, el problema es la estructura global y general; entonces lo que hay que hacer es apoyarte con jugadores extranjeros, mete extranjeros a Chivas, esa es tu solución" dijo el histórico jugador mexicano.

"Así como todos los equipos de la Liga MX tienen derecho a meter 7 u 8 jugadores extranjeros, entonces ya también abre la baraja con Chivas. Ese camino es el que te va a llevar a estar tranquilo y relajado. No te estás dejando asesorar por la gente que realmente sabe de futbol; utiliza las armas que tienen todos los equipos" agregó.

Por lo mismo, este sábado David Faitelson arremetió contra el Pentapichichi por sus declaraciones.

"Me parece una insensatez que, Hugo Sánchez, el mejor futbolista mexicano, defensor asiduo del nacionalismo en el futbol mexicano, sea capaz de recomendarle a Amaury Vergara terminar con el mexicanismo de Chivas..." publicó Faitelson en redes sociales.