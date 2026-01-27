¿De qué trata "Bendito corazón"?, película que arrasa en cines

CIUDAD DE MÉXICO, enero 27 (EL UNIVERSAL).- Ante la sorpresiva respuesta del público, a partir del jueves próximo la película mexicana "Bendito corazón" crece su presencia de 100 salas iniciales a 800 en toda la República.

La cinta que estrenó el pasado jueves contabilizó 146 mil admisiones en cuatro días, es decir, con salas ocupadas en más de un 50% en cada una de sus funciones y atrayendo a espectadores de más de 60 años, un público que con poca frecuencia asiste a cines.

Esto la colocó en el lugar 9 del top ten del pasado fin de semana, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica.

Las cifras han hecho que las cadenas Cinemex y Cinépolis soliciten más pantallas para su programación, informó Frank Rodriguez, co-productor de la cinta.

"Estamos disfrutando, la respuesta ha sido maravillosa", dice Miguel Ángel Pérez, director del filme.

-----¿De qué trata la película "Bendito corazón"?

"Bendito corazón", protagonizada por Lisset, Salvador Zerboni y Frank Rodríguez, está basada en un milagro ocurrido en el siglo 19 con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, cuyo santuario se encuentra en Jalisco.

La cinta cuenta cómo una pareja de españoles, con un problema de alcoholismo, resuelven el caso con la ayuda de ella.

"Es todo un tema la religión y el cine. Esta historia llegó cuando el padre Arturo, fiel devoto de la Virgen, desea contar lo que pasó y se acercó a "Chisco" (uno de los productores) que es historiador, llegó con lo que había pasado (en el milagro), lo verídico y luego fue ficcionar", apunta el actor Rodríguez.

La cinta se rodó en locaciones de Mexticacán, donde ocurrió el milagro, y que aún conserva construcciones de la época, hechas en cantera.

Los productores ya tienen en experiencia en temas religiosos, pues anteriormente realizaron los filmes "Virgen de San Juan, Cuatro Siglos de Milagros", que llegó directamente a la plataforma streaming de Netflix en 2021 y "Asunción", sobre la virgen que se encuentra en la tierra tapatía de Jalostotitlán, disponible desde un inicio en YouTube, donde contabiliza un millón de visualizaciones.

"La ventaja que tenemos para una película de época es que tenemos vestuario, instrumentos, hasta carrozas", destaca el realizador Pérez.

"Bendito corazón" se estrenará también internacionalmente: el 6 de febrero en EU y, el día 26, en Panamá, Guatemala, Honduras y Colombia.

"En México no hay menos de 100 vírgenes, la gente quiere ver sus historias, se han acercado con nosotros para preguntarnos qué hacemos para que personas mayores de 60 salgas de sus casas y vayan a ver la película, nosotros decimos que es la historia, la gente está y nos pidieron tener más salas y dijimos, vamos, adelante", expresa por su parte Rodríguez.

Israel López, director de la distribuidora CNMG, considera que la respuesta del público se debe al mensaje positivo de la película.

"Es un drama que lleva a la audiencia a perseverar en sus propios ideales", apunta.