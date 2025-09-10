logo pulso
"De vuelta a casa" retrata la migración y la cultura

Ricardo y Paulina: Dos personajes que destacan en la película

Por El Universal

Septiembre 10, 2025 03:29 p.m.
A
De vuelta a casa retrata la migración y la cultura

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Aunque la película "De vuelta a casa" se estrenó durante la pandemia de COVID-19, su tema principal sigue ahora más presente que nunca: la migración y el regreso a la tierra de origen, algo que hoy viven los migrantes de Latinoamérica, forzados a desplazarse por las circunstancias de su vida y su contexto social.

"Si bien es una película rodada en México, bien le podemos decir a cualquier latino: sí es nuestra historia, pero también es la tuya. Yo creé esta película como una reacción a todos los estereotipos negativos que se difunden en la televisión y la prensa (...)", expresó el director Darius Stevens Wilhere.

Para contar esta historia el director eligió a Puebla, donde estuvieron trabajando 20 días en más de 80 locaciones como escenarios, lo que ayudó a mostrar la riqueza patrimonial de este lugar de la República Mexicana.

"De vuelta a casa" muestra la historia de Ricardo, un exitoso ejecutivo de negocios que deja atrás sus raíces familiares y amistades en Puebla para vivir en Nueva York. La repentina muerte del abuelo Roberto (Eugenio Montessoro) lo obliga a regresar a su ciudad natal.

De regreso a su pueblo vuelve a ver a sus amigos de la infancia y a su primer amor, Paulina, quien aún le guarda cierto resentimiento por su partida. Ricardo deberá reconectar con la cultura que abandonó cuando se fue a Estados Unidos y aprenderá la importancia de equilibrar su vida para lograr el éxito.

Renata Manterola explicó que su personaje de Paulina deja un mensaje muy positivo a las mujeres: alguien que se prioriza y busca su bienestar a pesar de tener el corazón roto. Además, le permitió interpretar por primera vez a una persona más adulta, algo que no había hecho en su carrera actoral.

"Paulina me enseñó que no tienes que elegir qué sueño realizar, a no poner en una balanza qué cosa es más importante que otra, porque me demostró que querer es poder y que todo puede ir de la mano", señaló Renata.

El intérprete Cayetano Arámburo, quien ha participado en proyectos como "Amar a muerte" y "La candidata", consideró que su personaje en "De vuelta a casa" representa a muchos migrantes que van a EE.UU. persiguiendo un sueño, pero tarde o temprano la vida los devuelve a su hogar, lo que representa un choque tremendo para ellos.

"Ricardo es un personaje muy entrañable, que tiene este sentido de la familia, del trabajo y el esfuerzo. Darle vida fue muy significativo porque a través de él se habla de las raíces, de la amistad y del amor, de regresar a tu cultura; para mí este papel es nunca olvidarte de quién eres y de dónde vienes (...)", explicó Cayetano Arámburo.

"De vuelta a casa" retrata la migración y la cultura

SLP

El Universal

Ricardo y Paulina: Dos personajes que destacan en la película

