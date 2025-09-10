logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Fotogalería

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

COMPARTEN FELICIDAD EN UNA CÁLIDA RECEPCIÓN

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 10, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

E l amor que se tienen Alejandra Morales Hunter y Aldo Martínez Neumann los llevó a unir sus vidas por medio del matrimonio civil.

José Ángel Morales Reza y Ana Isabel Hunter Pons, Wilfrido Martínez de León y Claudia Elena Neumann Ramírez testificaron emocionados el enlace de sus hijos.

Con ellos, sus hermanos, así como seres queridos y amistades cercanas, quienes compartieron su felicidad.

En la sobria ceremonia, el oficial del Registro Civil invitó a los novios a buscar el bien y la felicidad común.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Así, los jóvenes enamorados se aceptaron como esposos y fueron declarados marido y mujer ante la ley y la sociedad.

Al finalizar la ceremonia, la selecta concurrencia les ovacionó y deseó lo mejor en su matrimonio.

En una cálida recepción, les felicitaron.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

AYER HOY MAÑANA
AYER HOY MAÑANA

AYER HOY MAÑANA

SLP

Alicia Villasuso

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL
FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

SLP

Maru Bustos

COMPARTEN FELICIDAD EN UNA CÁLIDA RECEPCIÓN

NADADORES AUDACES
NADADORES AUDACES

NADADORES AUDACES

SLP

Maru Bustos

DEMUESTRAN HABILIDAD EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!
LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

SLP

Maru Bustos

COMPARTE FELICIDAD ENTRE AMIGAS; RECIBE AFECTO