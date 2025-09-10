FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

E l amor que se tienen Alejandra Morales Hunter y Aldo Martínez Neumann los llevó a unir sus vidas por medio del matrimonio civil.

José Ángel Morales Reza y Ana Isabel Hunter Pons, Wilfrido Martínez de León y Claudia Elena Neumann Ramírez testificaron emocionados el enlace de sus hijos.

Con ellos, sus hermanos, así como seres queridos y amistades cercanas, quienes compartieron su felicidad.

En la sobria ceremonia, el oficial del Registro Civil invitó a los novios a buscar el bien y la felicidad común.

Así, los jóvenes enamorados se aceptaron como esposos y fueron declarados marido y mujer ante la ley y la sociedad.

Al finalizar la ceremonia, la selecta concurrencia les ovacionó y deseó lo mejor en su matrimonio.

En una cálida recepción, les felicitaron.